Madagascar: Football / CHAN - Victoire du Sénégal aux tirs au but face à l'Algérie

Triplé inédit des Lions de la Téranga. Le Sénégal, vainqueur en titre de la Coupe d'Afrique des Nations et champion d'Afrique en beach soccer, rajoute un sacre de plus dans son palmarès. Les Lions de la Téranga se sont imposés ce samedi soir aux tirs au but (0-0, tab 5-4) face aux Fennecs algériens, au stade Nelson Mandela de Baraki à Alger, devant leur public venu nombreux remplir comme un œuf le stade. Le match a été très technique et rythmé jusqu'au coup de sifflet final.

Dos à dos, le début de la rencontre est marqué par le pressing sénégalais, puis la formation hôte riposte, mais l'attaquant des Fennecs Aymen Mahious manque à plusieurs reprises à la finition. Le score est nul et vierge à la pause. Les hommes du coach Boughera enchainent leur domination en deuxième période, le même Mahious a toujours du mal à trouver la cage sénégalaise bien gardée par le portier Pape Mamadou Sy. La finale est marquée par une nette domination de l'équipe organisatrice, car, en terme de tirs, les Algériens ont enregistré dix-sept dont trois cadrés contre treize des Sénégalais et un seul cadré.

Quant à la possession de balle, les Fennecs comptent 53% et 47% pour les Lions. Le score reste vierge jusqu'à la fin du temps réglementaire. D'après le règlement de la compétition, les deux formations ont procédé directement aux tirs au but.

Distinctions individuelles

Les Fennecs ont mené 4 à 3 après le quatrième tir manqué de Omar Ndiaye. Les Lions sont revenus et ont égalisé 4 partout après le tir raté d'Aymen Mahious, alors que Lamina Camara a assuré le sien. L'échec s'est enchainé pour l'équipe hôte, Ahmed Kendouzi manque le sixième tir des Fennecs qui a motivé un peu plus Ousman Diouf à offrir à son équipe et son pays le but de la victoire.

Le Sénégal remporte ainsi son premier titre au Championnat d'Afrique des Nations après son précédent meilleur parcours de quatrième place en 2009, la toute première édition de cette joute africaine.

Concernant les distinctions individuelles, trois trophées ont été décernés aux Lions de la Téranga. Papa Thiaw a été élu meilleur coach, Pape Mamadou Sy meilleur gardien de but, et le trophée fairplay a été également attribué au Sénégal. L'Algérie en a reçu, quant à elle, deux, le trophée du meilleur joueur décerné au milieu des Fennecs Houssein Merzigue et celui du meilleur buteur à l'attaquant Aymen Mahious, qui compte cinq réalisations en six matches.