Madagascar: Retour au pays - Les Barea accueillis en héros

L'exploit extraordinaire et le parcours historique des Barea rendent heureux leurs compatriotes. La délégation malgache au Championnat d'Afrique des nations en Algérie est de retour au pays hier.

Tonga soa... Misaotra Barea. C'est ce qu'a crié haut et fort la foule immense qui a accueilli les Barea, médaillés de bronze au Championnat d'Afrique des nations, de l'aéroport Ivato jusqu'au stade des Barea à Mahamasina, en passant par la rocade de Tsarasaotra, Alarobia, Ankorondrano, Antanimena et Analakely. Prouvé encore une fois, le football rassemble le peuple malgache, comme lors de l'exploit extraordinaire des Barea à la CAN 2019, en Égypte.

Sur le vol Ethiopian Airlines, la délégation a atterri sur le tarmac de l'aéroport international d'Ivato à 13h15 et a passé une quinzaine de minutes au salon VIP, accueillie par des larmes de joie par leur famille respective. La voiture préparée pour les transporter n'était pas assez spacieuse. Une vingtaine de personnes, dont des techniciens de l'audiovisuel et journalistes ainsi que quelques autorités, sont déjà dans le camion alors que la délégation compte plus d'une trentaine de personnes, les vingt-quatre joueurs et tout le staff.

Outre ceux qui ont attendu le passage du cortège au bord des rues, en arborant des drapeaux, vêtus en maillot Barea, le stade des Barea à Mahamasina a été plus que plein à craquer hier pour accueillir leurs héros. Beaucoup ont fait la queue tôt le matin, vers 7 heures, si les portails ont été ouverts vers 11 heures. "Nous sommes très contents de l'exploit des Barea... Nous avons fait le déplacement jusqu'ici juste pour les accueillir et les remercier. Ils nous rendent heureux même si cela n'effacera pas notre misère", mentionne une mère de famille venue avec ses enfants.

Décoration

Un mordu du ballon rond a, quant à lui, souligné que "les Barea ont fait un grand pas après beaucoup d'efforts... J'incite ainsi l'État à les soutenir encore plus". Le président de la République est arrivé au stade à 15h15, une heure avant celle des Barea. Le capitaine de l'équipe nationale, Tantely Randrianiaina, a été le premier à prendre la parole en présentant ses coéquipiers. Le coach Romuald Félix Rakotondrabe alias Roro a, par la suite, présenté les hommes de l'ombre, son staff technique ainsi que celui médical. Andry Rajoelina, pour sa part, a souligné dans son discours que "c'est la première fois que l'équipe nationale de football a réalisé un tel exploit après avoir atteint les quarts de finale de la Can en 2019. Merci les Barea d'avoir atteint les demi-finales et remporter la troisième place qui a fait briller Madagascar (... ) Je crois que, dans quelques années, nous allons remporter le titre de champion d'Afrique et participer à la Coupe du monde".

Les Barea seront prochainement reçus par le président de la République pour être décorés. Point final sur la participation et le parcours exceptionnel des Barea au Chan. Place, le mois prochain, à une autre aventure, la suite de la phase qualificative à la Can. Madagascar accueillera la République Centrafricaine au stade Barea le 21 mars, comptant pour la troisième journée.