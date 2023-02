Cote d'Ivoire: Autosuffisance en protéine animale et halieutique - Sidi touré annonce l'élaboration de nouvelles stratégies

Sidi Touré a annoncé l'élaboration de nouvelles stratégies pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être autosuffisante en protéine animale et halieutique.

Le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré a organisé, à l'occasion du nouvel an, un déjeuner de presse, le jeudi 2 février 2023, à la maison de la presse d'Abidjan-Plateau.

' Cette rencontre avec les hommes des médias avait pour but de dresser le bilan de l'année 2022 et de présenter les perspectives de l'année 2023 du ministère des Ressources animales et Halieutiques. À cette occasion, le ministre Sidi Tiémoko Touré a indiqué que la Côte d'Ivoire est à ce jour, tributaire des importations massives de denrées animales et d'origine animale, malgré l'important potentiel dont elle dispose en termes de ressources naturelles et de compétences humaines.

" Les productions nationales en viande et abats, et celles halieutiques ne couvrent que respectivement 44,6% et 13,44% des besoins nationaux en 2021 avec une contribution du secteur au PIB national évaluée à 2%. le secteur des ressources animales et halieutiques fait face à d'énormes contraintes qui réduisent sa productivité, ce qui a pour conséquence immédiate une insuffisance de couverture de la demande nationale en produits animaux et halieutiques, la faiblesse des revenus des producteurs et une incidence négative sur la balance commerciale du pays, avec la sortie de devises évaluées à plus de 450 milliards de franc Cfa par an pour les importations de viandes et abats, de poissons, de lait et produits laitiers ", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette situation perdure depuis plusieurs décennies, rendant ainsi la Côte d'Ivoire fragile à différents chocs. Ainsi, pour relever ces défis, le ministère des Ressources animales et halieutiques a adopté de nouvelles stratégies. " Notre département a entrepris, avec le concours de tous les acteurs concernés, d'élaborer de nouvelles stratégies faisant référence à une politique hardie, la politique Nationale de Développement de l'élevage, de la Pêche et de l'Aquaculture (Ponadep) adoptée en janvier 2022 par le Gouvernement. Le rêve pour le secteur de l'élevage, des pêches et de l'aquaculture est d'atteindre la souveraineté alimentaire en produits animaux et halieutiques ", a-t-il rassuré.

Ainsi, au titre de l'année 2023, Sidi Tiémoko Touré a précisé que la mise en œuvre des 39 projets d'investissements et des 6 réformes inscrits dans la programmation 2023 du programme du Gouvernement, d'un coût global de cinquante-neuf milliards six cent seize millions cinq cent soixante-six mille trois cent cinquante (59 616 566 350 ) francs Cfa, permettront à la Côte d'Ivoire d'amorcer son ascension vers l'autosuffisance en protéine animale et halieutique.

" Le Projet de production bouchère bovine vise l'amélioration de la productivité en viande de bovins de races améliorées par croisement avec des races exotiques plus performantes et de diffuser les résultats en milieu rural. Le projet de développement de la filière porcine permettra de construire et équiper le centre d'application et de spécialisation dans les métiers du porc, achever la réhabilitation de l'abattoir de Yopougon, construire et équiper 3 infrastructures d'abattage régional de porcs et d'installer 40 éleveurs et 120 rôtisseurs ", a-t-il énuméré.

Outre ces projets, le ministre a noté d'autres projets que sont le projet de renforcement de la filière avicole qui contribuera à la modernisation du secteur avicole. Le projet d'amélioration de l'alimentation du bétail qui adressera la problématique importante de l'alimentation animale, etc.

Par ailleurs, Sidi Tiémoko Touré a révélé qu'au titre de l'année 2022, les principales réalisations du ministère s'articulent autour de quatre piliers que sont la production animale, les ressources halieutiques, la Santé animale et l'hygiène publique vétérinaire et la Gouvernance.