Afrique: Kevin GERNON, une " panthère " prête à rejoindre la tanière

Les échéances à venir étant d'une importance capitale, notre sélection devra se doter de meilleurs arguments pour sortir du groupe de qualifications. Des révélations seront de la partie et Kevin GERNON compte bien faire partie de l'aventure.

La sélection nationale Gabonaise engagée dans la course à la qualification de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations aura son prochain match à livrer dans le mois à venir (mars), et pour ce faire, le sélectionneur aura besoin du neuf pour garantir un bon résultat. Cela dit, on peut s'attendre à des surprises dans sa liste notamment dans le secteur défensif. Un nouveau visage pourrait apparaître dans la tanière, ou plutôt un ancien. Présélectionné dans la catégorie U17 pour préparer la CAN qui devait se dérouler au Maroc en 2013, il ne sera pas retenu dans le groupe final.

Le natif de Port-Gentil grandit et fit toutes ses classes en France à Ningrandes, Poitevin, Poitiers et Montlouis-sur-Loire. Durant deux saisons, il a évolué avec la réserve de Tours. Le défenseur central de 25 ans évoluant aujourd'hui au FC Jeunesse Schi (D2 Luxembourgeoise) compte bien faire partie de la sélection Gabonaise pour les échéances à venir et en devenir un élément important.

S'appuyer sur des valeurs sûres, Patrice Neveu en a besoin. Et Kevin GERNON en est un car il veut " mouiller le maillot " et faire partie de cette génération qui a tant offrir. Et pour cela, le premier rendez-vous aura peut-être lieu en mars.