Madagascar: Reforestation - Le Sénat crée une allée des baobabs à Ankazobe

Plus de 70 000 jeunes plants d'espèces autochtones et d'arbres fruitiers ont été mis en terre sur une superficie de 50ha dans les communes rurales de Tsaramasoandro et de Kiangara à Ankazobe.

Le projet de reforestation initié par le président du Sénat Herimanana Razafimahefa, dans le district d'Ankazobe, une zone rouge en matière de feux de brousse, en vue de contribuer au reverdissement de la nation, a été un grand succès. En effet, son Institution a enregistré un taux de réussite de près de 95% après avoir mis en terre 40 000 jeunes plants de différentes espèces sur une surface de 30ha l'année dernière dans la commune rurale de Tsaramasoandro.

" Ce succès a été le fruit de la solidarité entre toutes les parties prenantes, dont entre autres, la grande famille du Sénat et le ministère de l'Environnement et du Développement durable ainsi que les collectivités territoriales décentralisées et les différentes ambassades étrangères à Madagascar. La forte implication des communautés villageoises locales a également été très importante. Des membres du secteur privé y ont en même temps contribué, pour ne citer que le groupe STOI qui a fourni des engrais organiques " Taroka ". Ces engrais ont permis d'assurer la croissance des plantes atteignant 30 cm voire 1 mètre de haut en une année contre 10 cm pour les plantes sans apport en intrant ", a expliqué le président du Sénat Herimanana Razafimahefa, lors du lancement du projet d'extension de reforestation, samedi dernier à Ankazobe.

Servir de modèle

Deux journées ont ainsi été consacrées à la plantation de 70 000 jeunes plants d'espèces autochtones non seulement à Tsaramasoandro mais aussi dans la commune rurale de Kiangara, dans le même district, et ce, sur une superficie totale de 50 ha. " La solidarité de toutes les parties prenantes, y a encore été renforcée. Outre l'appui indéfectible du président de la République dans le cadre de ce projet, nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère de tutelle qui a fourni 40 000 jeunes plants tout en nous accompagnant en matière de suivi et d'encadrement technique. Cette fois-ci, le Sénat va créer une allée des baobabs dans notre site de reforestation à Ankazobe en mettant en terre 317 jeunes plants de baobab venant de Morondava.

D'autres espèces autochtones tels que le " hazomena " ainsi que de nombreux arbres fruitiers comme les orangers et les corossols, y ont également été plantés ", a déclaré le président du Sénat. En outre, près de 350 élèves issus des écoles publiques et privées des deux collectivités décentralisées et des associations féminines ont aussi participé à ce projet de reforestation. Les communautés locales y ont en même temps mis leur grain de sel en réalisant les trouaisons après le labour des terrains, entre autres. " Nous allons servir de modèle pour le reverdissement de la nation avec ce projet de reforestation du Sénat. En effet, cela contribue au développement durable tout en attirant des touristes à venir à Madagascar, et ce, au profit de la population locale. La réussite d'un tel projet nécessite l'implication de ces communautés locales ", a fait savoir le ministre de tutelle, Marie Orléa Vina, à cette occasion.

Plus grand bailleur de fonds

Par ailleurs, de nombreuses ambassades étrangères à Madagascar ont été mobilisées. Les ambassadeurs de l'Inde, d'Allemagne, du Royaume Uni, de l'Indonésie et de la Turquie ainsi que les représentants de l'ONUSida et de la Banque mondiale y ont également participé activement. " Nous soutenons ce projet du Sénat car la reforestation est un sujet très important pour la population et pour Madagascar en général. L'Allemagne constitue d'ailleurs le plus grand bailleur de fonds dans les secteurs de l'environnement et de la conservation de la biodiversité dans le pays. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le ministère de tutelle ", a exprimé Michael Gerhard Karl Häusler, l'ambassadeur d'Allemagne à Madagascar. Pour sa part, l'ambassadeur de la Turquie à Madagascar, a témoigné que la reforestation est également importante compte tenu des bienfaits des ressources forestières. " Nous avons apporté notre contribution à ce projet du Sénat, outre les projets que nous finalisons dans le pays ", a-t-il enchaîné. Dans la foulée, de nombreuses entreprises y compris Telma, BOA, Ambatovy et QMM ont également pris part à ce projet de reforestation. A titre d'illustration, le groupe STOI a fait un don de 10 tonnes d'engrais biologiques.