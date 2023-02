Madagascar: IFM - " Les grandes mutations géopolitiques " avec Pascal Boniface

Un débat d'idées avec Pascal Boniface aura lieu demain à partir de 16h à l'IFM Analakely, sur le thème : " Les grandes mutations géopolitiques ".

L'intervenant est " directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques (IRIS). Il dirige également La Revue internationale et stratégique (parution trimestrielle depuis 1991) et L'Année stratégique (parution annuelle depuis 1985). Il a écrit ou dirigé la publication de près de soixante-dix ouvrages ayant pour thème les relations internationales, les questions nucléaires et de désarmement, les rapports de force entre les puissances, la politique étrangère française, l'impact du sport dans les relations internationales (il a développé le concept de géopolitique du sport), le conflit du Proche-Orient et ses répercussions en France.

Nombre d'entre eux sont devenus des classiques réédités régulièrement et traduits dans plusieurs langues ". L'intervention de Pascal Boniface s'aligne sur les évolutions inattendues de la politique mondiale et ses enjeux sur les différentes puissances et influences dans le monde. Etats-Unis, monde multipolaire, ordre mondial, grandes puissances, pays émergents... seront les concepts qui seront les satellites de ce thème. Les étudiants en droit international, en science politique et d'autres parcours en relation avec " Les grandes mutations géopolitiques " pourraient y trouver des pistes d'analyse. La saison est bel et bien lancée à l'IFM.