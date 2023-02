Madagascar: Barea, simples et aimés des gens humbles

Les Barea ont fini à la troisième place au CHAN, une compétition qui a moins de notoriété que la CAN mais il n'empêche qu'il fallait le faire. Ces gars pour la plupart ont commencé avec des boules de sacs de plastique sur des terrains vagues, puis ont joué au football à VII faute de terrains aux normes requises.

Déjà, il leur fallait du courage et du talent pour être repérés par des recruteurs et quand ces derniers sont mandatés par des clubs corporatifs, c'est encore mieux car il y a un boulot à la clé. Et les centres de formation ou école de football dites-vous ? Il y en a, mais peu, et les chanceux qui y sortent sont vite happés par des équipes majeures en Europe ou ailleurs, et c'est tant mieux car ils ont constitué en grande partie l'équipe A c'est-à-dire les Baréa dont on connaît le palmarès, par ailleurs le vide constaté après 2019 est dû à la précarité de ces écoles de football. Sinon, la plupart de ces passionnés issus des couches populaires vivent leur rêve aux dépens de la générosité des présidents de club qui sont à la fois mécènes.

Ces gens venus les accueillir tout au long du trajet allant d'Ivato à Mahamasina sont, pour un grand nombre, viennent ou connaissent des fins du mois difficiles comme ces joueurs amateurs du championnat national des Baréa prime. Ils sont venus pour montrer et partager leur joie, mais leur plus grande satisfaction est de savoir que les leurs vont recevoir 600 000 de dollars de dollars US. Du coup, ils se mettent à leur place et se disent, qu'ils pourront enfin avoir un " sprinter " ou une petite maison, clés pour vie meilleure.

Enfin, cette fête aurait pu être plus belle si certains détails assez significatifs n'ont pas étonné. D'abord, n'y a-t-il vraiment pas un autre véhicule que ce camion benne pour eux, il est neuf peut être mais vraiment c'est faire preuve du manque d'égard vis-à-vis de nos valeureux compatriotes , vous voyez un Dupuis danser sur le toit d'une future benne à ordure ? Puis, un autre détail méprisable est de voir " ces bouffons du roi " mener la fête et répéter plusieurs fois Monsieur le président ! Monsieur le président !

Pour terminer, comment se fera la répartition de ces 600 000 dollars ? (soit près de 2 milliards 500 millions d'ariary) évidemment qu'ils ne seront pas versés intégralement aux joueurs et aux techniciens qui les accompagnent. Mais espérons de tout cœur que la plus grosse part n'aille pas dans les poches de ces officiels qui n'ont fait que se vautrer dans les hôtels cinq étoiles. On a vu le scandale de la campagne de 2019. Donc aimer les Barea c'est faire le suivi de cette affaire qui relève de la vigilance de tous les amoureux du foot.