Madagascar: Retour au pays des Barea - Accueillis en héros et dans un élan unitaire par une population en liesse

L'équipe nationale, les Barea A' ont été accueillis comme il se doit à l'aéroport d'Ivato, dans toutes les rues et au Stade Barea Mahamasina. Un beau geste de la part des supporters malgaches envers la bande à Koloina après avoir disputé un merveilleux CHAN en Algérie.

Les Barea ont été accueillis dans la ferveur et la liesse populaire hier dans la Capitale. Un accueil digne de leur beau parcours avec une incroyable épopée qui les a conduit jusqu'à la troisième place du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2023. Les Barea ont communié de nouveau avec leurs supporters. Le même scénario qu'en 2019 mais cette fois-ci, ce sont les locaux qui ont fait le job. " Je suis venu fêter la belle histoire du football malgache, même si on a été éliminés en demi-finale faute d'arbitrage. Je suis fier des Barea. On gagnera la coupe, peut-être la prochaine fois ", affirme un fan.

Il est 13 heures à Ivato. Les Barea débarquent dans quelques minutes. Des milliers de supporters, de tout âge et milieux confondus les attendent à l'extérieur. Arrivés à 13h30, les joueurs sont apparus vers 14h00 sous les vivats de la foule en agitant des drapeaux malgaches et scandant des " Merci Barea, Alefa Barea ". L'ambiance de fête commençait à monter de plus en plus sur place et la délégation était bien installée à bord d'un camion Ford Truck. Une marée humaine a pris d'assaut toutes les rues par où passaient les Barea.

Une jolie liesse populaire est apparue dans chaque croisement à Tsarasaotra comme à Antanimena et à Analakely. Les routes étaient paralysées par une marée humaine ayant acclamé les héros. " En 2019 j'étais ici pour célébrer les Barea pour leur exploit à la CAN. Cette fois-ci j'y suis encore et je serai toujours là pour supporter l'équipe ", s'exclame Fidiniaina qui a été accompagné par sa petite famille. Des voitures, des deux roues ainsi que des piétons ont fait la queue derrière le camion où étaient perchés les joueurs jusqu'à Mahamasina, comme si les Barea avaient remporté le titre.

La pelouse dévastée

Vers 16h, les Barea ont été chaleureusement applaudis à leur entrée au stade Barea plein comme un œuf, alors qu'à l'extérieur, une immense foule voulait encore y entrer. Des milliers de personnes se sont rassemblées tôt dans le stade. Les organisateurs ont fait tout pour que les supporters n'envahissent pas la pelouse mais en vain car ils ont tous eu soif de fête et de spectacle... Personne ne se souciait de l'état du gazon du stade surtout à quelques semaines de la reprise des qualifications de la CAN 2023. " Nos Barea méritent cette grande fête. Nous sommes très enthousiastes car nos joueurs ont donné jusqu'à leur dernière goutte de sueur pour être sur le podium ", a apprécié un autre supporter.

Coupe du monde

" Mon premier mot c'est de remercier Dieu pour cette belle victoire. Je remercie également le président pour tout ce qu'il a fait pour l'équipe et pour le football en général. Grâce à ces nombreuses infrastructures, les joueurs ont pu évoluer. Je salue en particulier mes joueurs car sans eux, on ne peut être ici en ce moment ", a déclaré le coach Rôrô Rakotondrabe. Lors de son discours, le président Andry Rajoelina a annoncé que " C'est la première fois dans l'histoire que les Barea ont pu atteindre la demi-finale dans la compétition africaine. J'espère que le football malgache puisse encore aller loin et nous participerons à la Coupe du Monde. Avec la foi, tout est possible ". Le président Andry Rajoelina a félicité spécialement Koloina, Jean Yves, Tsiry, Dax et Nina qui ont brillé lors du tournoi. Le président n'a pas non plus oublié le coach qui était la clé de tout ce succès. L'ambiance était à son comble au stade Barea car plusieurs artistes ont animé cette communion dans la soirée. Dans la foulée, le président a déclaré que les joueurs des Barea seront encore accueillis au Palais d'Iavoloha.