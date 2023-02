Madagascar: Football féminin - Disciples FF sacrée championne de Madagascar

La formation de Disciples FF a remporté le titre de champion de Madagascar. Fitiavana et ses coéquipiers ont battu AC Sabnam lors d'un duel décisif hier à Antsirabe.

Premier Titre. Le championnat national du football féminin à pris fin hier au stade Boulodrome Antsirabe. Les joueuses de Disciples FF du Vakinankaratra ont fait un parcours sans faute lors de la phase finale. Elles étaient sacrées championne de Madagascar en écrasant l'équipe de l'AC Sabnam sur le score de 4 à 2 pour le compte de la troisième et dernière journée du sommet national. L'équipe de l'AC Sabnam a ouvert le score à la 16e minute de jeu. La championne en titre a mené 1 à 0 jusqu'à la pause.

Fitiavana Sitrakiniaina et ses coéquipières ont pu égaliser le score à la 52e minute. Elles ont ensuite renversé la tendance en marquant le second but à la 64e minute. L'équipe de Vakinankaratra a su gérer son avantage. Deux minutes après, Disciples FF a creusé l'écart en s'imposant face à ses compatriotes sur le score de 3 à 1. La formation de l'AC Sabnam a essayé de revenir au jeu. Et cela se concrétise car elle a marqué son deuxième but sur un coup franc bien placé et bien frappé à la 70 e minute.

Pourtant, Disciples FF a affirmé son hégémonie en marquant le quatrième but de K.O sur un triplé de la joueuse numéro 8. En effet, cette formation du Vakinankaratra a dominé de la tête et des épaules la compétition dès la première phase. Elles se sont imbattables et ont raflé tous les titres des distinctions individuels du championnat. Fitiavana Sitrakiniaina Ramanantsoa est élue meilleure joueuse, Christinah Faraniaina pour le titre de meilleure gardienne de but. Solomampionona Razananivo de sa part a remporté le titre de meilleure buteuse tandis que le titre de meilleur entraîneur a été attribué au coach Joseph Randriantsoa.

Dans l'autre affiche, l'Ascuf de Fianarantsoa est sacrée vice-championne après avoir gagné son match face à Mifa Analamanga sur un score de 2 à 1. L'AC Sabnam a complété le podium avec 4 points. Mifa de sa part se trouve à la quatrième place avec 0 point. Ce sommet national de football féminin servira de détection et de sélection des joueuses qui formeront l'équipe nationale en vue des Jeux des Îles qui se tiendront sur le sol malgache du 25 août au 3 septembre.