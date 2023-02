Madagascar: Siteny Randrianasoloniaiko - " Contre la récupération politique du sport "

Le président du Comité Olympique Malgache (COM) et non moins président de l'Union Africaine de Judo (UAJ) réagit par rapport à la troisième place des Barea au CHAN 2022.

Préparation

" Félicitations aux Barea qui ont réussi un exploit inédit dans les annales du football malgache, en montant sur la troisième marche du podium au CHAN 2022. Ils ont aussi réussi à créer un élan unitaire chez les Malgaches qui ont prouvé par la même occasion, leur amour pour le sport ", dixit Siteny Randrianasoloniaiko. " Pour un coup d'essai, ce fut un coup de maître ", selon le judoka 6ème dan. Plusieurs fois champion de Madagascar, il connaît l'importance de la préparation dans le domaine du sport. " Si les Barea avaient bénéficié de la même préparation que les grandes équipes, pour ne citer que celle du pays hôte, le titre de champion aurait été possible ", estime-t-il. En déplorant dans la foulée que " la préparation des athlètes malgaches pour les Jeux des Îles est au point mort ". Une manière de dire qu'" il faut investir dans la préparation et non pas se contenter de faire la fête quand il y a des résultats comme pour les Barea qui ont été acquis à la sueur de leur front et grâce aux efforts de leurs clubs respectifs ". En tout cas, le président de l'UAJ et du COM est " contre la récupération politique du sport ".

Solution

En revanche, il est pour le " sosialim-bahoaka " préconisé par le président de la République. " Seulement, face à la pauvreté ambiante, au lieu de distribuer du riz qui ne solutionne pas les problèmes d'écolage, de factures de la Jirama, de médicaments... , il faut d'abord régler l'augmentation du salaire minimum d'embauche. C'est ça le vrai social ". Il pense également que " la vraie solution pour les problèmes de la filière vanille, c'est d'accorder l'agrément à tous les exportateurs et non pas uniquement à une minorité. L'intérêt général doit primer sur les intérêts particuliers ou privilégiés ".

Dates

Concernant l'élection présidentielle, le candidat potentiel de faire remarquer que dans d'autres pays africains comme le Nigéria, la Sierra Leone, le Libéria et la République Démocratique du Congo, les dates du scrutin sont déjà connues. A son avis, " il importe d'arrêter les dates avant de faire appel aux observateurs internationaux. Si le budget n'est pas suffisant, il faut faire appel à la contribution internationale et tenir compte des recommandations de l'Union européenne ".