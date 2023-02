Soudan: Kabbashi - Les Forces armées ne protégeront aucun accord qui n'a pas été convenu

Kadugli — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Général Shams Al-Din Kabbashi, a affirmé que la composante militaire ne signerait pas aucun accord qui n'a pas été convenu par les forces politiques.

Il a souligné, lors d'un rassemblement de population aujourd'hui au stade de Kadugli, que les forces politiques qui ont signé l'accord-cadre ne sont pas suffisantes et qu'il doit y avoir un niveau minimum de consensus pour parvenir à la stabilité politique dans le pays.

Le membre du CST a appelé tous les signataires de l'accord-cadre à avoir un cœur ouvert, à montrer de la tolérance et à accepter l'autre, indiquant que l'accord-cadre signé par la composante militaire et certaines forces politiques n'a pas été accepté par la majorité des forces politiques, et qu'il n'est donc pas suffisant pour résoudre la question politique dans le pays.

Il a ajouté : "Il est vrai que nous ne pouvons pas amener tout le monde, mais à la fin nous obtiendrons un accord acceptable pour le peuple Soudanais, parce qu'il n'y a pas d'accord complet".

Le Général Kabbashi a réaffirmé que les forces armées sont en dehors du processus politique, rappelant le pacte qu'elles ont conclu avec le peuple soudanais dans son discours historique du 4 juillet dernier, à savoir qu'elles sont en dehors du processus politique car il s'agit d'une affaire civile et qu'elles se tiennent à la même distance de toutes les initiatives.

Le membre du CST a déclaré que la participation des forces armées au processus politique était une situation exceptionnelle, ajoutant que l'Assemblée générale des Nations unies l'avait souligné lors de sa 77e session.

"Il y a certaines circonstances qui ont requis que les forces armées participent à ce dialogue, mais elles ne le feront pas à moins que d'autres forces raisonnables et acceptables y viennent", a-t-il ajouté.

Le Général Kabbashi a souligné que quelle que soit la solution issue du cadre ou de tout autre accord, la responsabilité de la protection doit incomber aux forces armées.

Il a ajouté : "Si la solution est une constitution, donc la loi des forces armées est concernée par la protection de la constitution, de sorte qu'il ne faut pas venir aux forces armées avec une constitution incomplète rédigée par dix personnes et demander aux forces armées de la protéger, mettez en place une constitution convenue et les forces armées s'engageront à la protéger",

Le Général Kabbashi a souligné que la responsabilité des forces armées est de protéger la constitution et de garantir la règle de loi, le gouvernement civil démocratique et la protection des droits de l'homme.

Le membre du CST a appelé à éviter l'ingérence dans les affaires des Forces Armées, soulignant que ces principes sont stipulés dans la loi sur les forces armées, appelant à la non exclusion dans le processus politique parce que personne ne possède les instruments du pardon et que tous les Soudanais sont égaux en droits politiques, espérant que les forces politiques parviennent à un consensus politique pour atteindre la sécurité et la stabilité dans le pays.