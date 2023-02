Maroc: Le Maroc a, depuis toujours, fait le choix de défendre notre Cause nationale, celle de tous les Marocains

Driss Lachguar au meeting de Laâyoune sur la question de l'intégrité territoriale

" Nous remémorons les sacrifices consentis par les valeureux combattants, enfants de cette chère région et nous réitérons notre grande fierté en évoquant l'épopée historique de la révolution du Roi et du peuple... Nous revenons en ce mois de février à toutes ces réalisations... Ce mois de février qui marque l'héroïsme de Laâyoune et des autres régions du Sahara. A cet égard nous ne pouvons ne pas évoquer notamment deux stations historiques de la lutte pour l'intégrité territoriale, à savoir la bataille mémorable de Dchira et la glorieuse Marche verte... ".

Nous sommes tenus d'adhérer, tous ensemble à notre projet de développement des régions du sud, dépassant toutes les difficultés matérielles car l'enjeu est d'autant plus vital pour un Maroc uni et prospère

C'est ainsi que, dans une ambiance d'enthousiasme, de grande fierté et de commémoration festive que le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires a introduit son allocution d'ouverture du meeting organisé par le parti à Laâyoune, estimant que cela constitue de véritables festivités militantes, d'autant que sont rassemblées toutes les composantes de la population des régions du Sud du Royaume.

Le dirigeant ittihadi a, de prime abord, passé en revue les étapes historiques marquantes des développements de la cause nationale. Il a relevé que parmi l'assistance, il y a des personnes auxquelles revient à la mémoire le retour de Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V et de sa Famille de l'exil lorsque nombreux étaient les notables de l'ensemble des provinces du Sud qui ont accouru à la rencontre du défunt Souverain pour lui renouveler leur allégeance et leur attachement indéfectible à la lutte pour le parachèvement de l'intégrité territoriale du pays.

" Feu Sa Majesté le Roi Mohammed V leur avait déclaré : " Je suis disposé à prendre les armes aux côtés de mes enfants afin de récupérer les régions occupées ", a rappelé Driss Lachguar en soulignant que cela avait été acté bien avant l'indépendance de l'Algérie et avant que le dossier du Sahara ne soit introduit aux Nations unies.

Là-dessus, il a évoqué les années 1958 et 1959 en précisant que la date du 25 février 1958 avait marqué une étape considérable dans le processus du parachèvement de l'intégrité territoriale, un grand meeting ayant été tenu à M'hamid El Ghizlane de Zagoura, lors duquel les enfants de cette zone, notables et sages avaient formé des délégations venues pour affirmer la volonté farouche de poursuivre le combat de la totale libération... .

Par ailleurs, le Premier secrétaire de l'Union socialiste des forces populaires a mis en relief que cette date a été le point de départ crucial et décisif du choix de la population de cette région de continuer sa lutte tout en demeurant attachée au trône alaouite, choix par ailleurs traduit par les grandes batailles menées par l'armée de libération dans l'objectif d'évacuer l'occupant espagnol. Ces batailles, a-t-il soutenu, étaient sur le point de vaincre les armées espagnoles, ce qui avait conduit l'Espagne à établir une alliance avec la France dédiée au ratissage des résistants et membres de l'armée de libération de la région...

L'intervenant a indiqué que dans ce contexte belliqueux, le Maroc s'est précipité pour saisir l'organisation des Nations unies afin de réclamer la libération de la région saharienne du Royaume et cela toujours bien avant l'indépendance du voisin algérien, a-t-il souligné.

"Ce sont là les grandes lignes de la marche de la libération dont le leader était Mohammed V", a-t-il ajouté en enchaînant que l'attachement solide et indéfectible du Défunt souverain était constant, motivant profondément le déploiement de la résistance et l'acharnement de la lutte menée par l'armée de libération...

Le Premier secrétaire du Parti des forces populaires a développé ensuite qu'hélas, compte tenu de la conjoncture internationale d'alors caractérisée par l'émergence d'un bipolarisme des relations internationales au milieu duquel l'URSS soutenait naturellement l'Algérie déjà hostile à la récupération du Maroc de son Sahara du fait des convoitises dans la région, notre pays s'est trouvé dans une situation très difficile avec la multiplication des manœuvres et complots ourdis contre notre cause nationale rendant ainsi impossible la libération du Sahara par les armes, jusqu'à l'annonce par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II de l'organisation de la Marche verte, démarche prodigieuse inédite ayant regroupé toutes les régions du Royaume autour de l'objectif sacré d'évacuer le dernier soldat espagnol du sol de notre Sahara.

Le triomphe a été incontestable, a mis en avant le dirigeant ittihadi en dépit de la conjoncture encore complexe et plutôt favorable à la thèse des ennemis de notre cause nationale...

En continuant sa rétrospective, autant exhaustive que possible, Driss Lachguar n'a pas manqué par la suite d'aborder les derniers développements du dossier de l'intégrité territoriale du Royaume, consacrant la nouvelle ère des relations internationales et les acquis prodigieux réalisés par notre pays, tant politiques et socioéconomiques que diplomatiques et géostratégiques sous la direction clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Là-dessus, Driss Lachguar a évoqué la déclaration solennelle de l'Auguste Souverain dans laquelle il est souligné que tous les rapports du Maroc avec la communauté internationale seront désormais conditionnés par sa vision (ses lunettes) du monde (... .), une vision d'égal à égal qui n'a pas tardé à donner ses fruits, a souligné le responsable ittihadi en énumérant toutes les avancées diplomatiques accomplies par le Royaume...

Et de conclure qu'en cohérence avec toute cette grande épopée, tout un chacun se doit de pleinement adhérer à notre projet de développement de nos régions du Sud avec la détermination et la ténacité qui ont toujours caractérisé le patriotisme de l'ensemble des Marocains.

D'autre part, il convient de relever la participation consistante et active de l'Organisation des femmes ittihadies à ce grand meeting, illustrée de la présence remarquable des militantes ittihadies des régions du Sud marocain et manifestée par l'allocution prononcée à cette occasion par la secrétaire régionale de l'OFI à Laâyoune.

En effet, après avoir déploré, non sans amertume, la situation désastreuse des femmes séquestrées dans les camps de la honte en territoire algérien, la secrétaire régionale, Hatrouba M'darraj, a mis en exergue le développement prodigieux que connaissent les provinces du Sud dans "un élan considérable de mutations stratégiques", par ailleurs fort fructueuses pour l'ensemble de la population de ces régions.