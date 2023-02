Maroc: L'Appel de Laâyoune

L'USFP réitère son adhésion ferme et inconditionnelle à la vision Royale clairvoyante concernant notre intégrité territoriale

"Celui qui ne considère pas le Sahara dans son Maroc et le Maroc dans son Sahara, sera ignoré par le Maroc ! ". Cette assertion, à elle seule, résume la quintessence de l'appel lancé, depuis Laâyoune, l'une des grandes villes du Sahara marocain, par l'USFP, à l'adresse de ceux qui ont encore "des visées colonialistes".

Ces militants et ces leaders nationaux de l'USFP ont fait du patriotisme leur flambeau, de la défense de l' unité nationale leur identité et du lien organique entre la lutte pour la démocratie et la lutte pour l' unité nationale leur principe

Dans cet appel lu à l'issue du grand meeting organisé à Laâyoune par le Parti de la Rose et présidé par le Premier secrétaire, Driss Lachguar, l'USFP a annoncé son adhésion "ferme et inconditionnelle à la vision Royale clairvoyante" qui "a fait de la reconnaissance des droits légitimes du Maroc sur son Sahara une base dans ses relations internationales et "le prisme" à travers lequel le Maroc mesure le sérieux des partenariats et l'efficacité des amitiés, comme l'a affirmé S.M le Roi dans son discours prononcé le 20 août 2022".

Et en vertu de cette vision Royale, l'Appel de l'USFP a souligné que notre pays a réalisé d'importants acquis ayant changé complètement la donne dans l'affaire du Sahara marocain, rappelant, en ce sens, "la reconnaissance historique par les Etats-Unis d'Amérique, porte-plume des résolutions sur le Sahara marocain, de la souveraineté marocaine sur le Sahara, à travers l'accord tripartite historique qui a changé les paramètres de la politique internationale dans la région euro-méditerranéenne, permis de lever le voile sur de nombreux partenaires ambigus, et poussé certaines capitales aux positions ambivalentes à révéler leur duplicité et leur tromperie à l'égard du Maroc ".

Cet appel, lu par Abdelhamid Jmahri, membre du Bureau politique, a également fait savoir que le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle, en l'occurrence l'Union africaine, a déjoué les manœuvres des ennemis du Royaume visant à l'isoler et orienter l'opinion publique africaine contre elle, soulignant également que " le soutien international aux droits légitimes du Maroc s'est accru, la reconnaissance de la crédibilité et du sérieux du Plan d'autonomie étant devenus les points les plus marquants de la diplomatie internationale, et le rejet de "la république" chimérique installée sur le sol algérien, étant devenu une position de plus en plus dominante dans la politique internationale".

"L'USFP, tout en suivant quotidiennement les réalisations inédites sur notre territoire national dans les régions du Sud, exprime sa profonde fierté du succès continu du modèle de développement dans nos provinces du Sud, prend acte aujourd'hui, in situ sur le sol de notre chère Sahara, des transformations profondes et positives qui s'opèrent dans les régions du Sud, et salue la volonté Royale qui a donné son coup d'envoi de ce modèle ici à Laâyoune en novembre 2015 et à Dakhla en février 2016 ", lit-on encore dans cet appel.

L'USFP considère que le Maroc, par ces réalisations concrètes, "donne la preuve du sérieux et de la crédibilité de son Plan d'autonomie en lui donnant un contenu matériel et immatériel, en permettant à la population du Sahara de bénéficier de la richesse de la région d'une part, et de la richesse de la Nation de l'autre, et en répondant aux aspirations et aux préoccupations de la population ". " Le Maroc consacre également sur le terrain le projet marocain pour la paix, le développement et l'intégration économique africaine", ajoute-t-on dans l'appel du Parti de la Rose.

Par ailleurs, l'USFP a salué les militant(e)s ittihadi(e)s dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra et ses représentants au sein des institutions représentatives dans les provinces du Sud, qui ont assuré le succès de ce meeting national tenu sous le thème "La Cause nationale et les défis du développement", tout en rendant hommage aux générations d'hommes et de femmes sahraouis qui ont pris part à toutes les batailles de libération, sous la direction des oulémas, des chefs, des saints, des moujahidines et cheikhs, ce qui fait aujourd'hui de leurs enfants un rempart pour assurer la croissance, la prospérité et la stabilité de nos régions du Sud.

Du cœur du Sahara marocain, l'appel a également tenu à évoquer les sacrifices consentis par les militants et les leaders de l'USFP, en tant que continuateur historique et fonctionnel du mouvement de libération nationale populaire, pour lutter contre la colonisation. Ces militants et ces leaders nationaux "ont fait du patriotisme leur flambeau, de la défense de l'unité nationale leur identité et du lien organique entre la lutte pour la démocratie et la lutte pour l'unité nationale leur principe".

L'appel a aussi rappelé un fait historique indéniable. "Tous les dirigeants et militants (de l'USFP) en exil en Algérie, en Libye et dans le Proche-Orient, n'ont été ni bernés par les promesses séparatistes ni séduits par celles présentées par des régimes hostiles à leur pays. Ils ont donc été patients en s'engageant à remplir le serment du sacrifice et des valeurs au nom de la Patrie et de son unité, et ont rejeté toutes les offres séparatistes, en optant pour l'unité sacrée du Maroc".