Afrique: La 9è édition du PlastExpo et la 4è édition du PackExpo du 07 au 10 Juin 2023 à El Jadida

Casablanca — La Fédération Marocaine de Plasturgie (FMP) organise, du 07 au 10 juin prochain à El Jadida, la 9ème édition du PlastExpo (Salon International du Plastique , de Caoutchouc, des Composites et de Pétrochimie), en concomitance avec la 4ème édition du PackExpo (Salon International du Packaging, de l'Impression et de la logistique de proximité).

"Sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce et avec l'appui de l'Agence Marocaine de développement des investissements et des Exportations (AMDIE) et en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la FMP organise la 9ème édition du PlastExpo et de la 4ème Edition du PackExpo, qui se tiendront en concomitance du 07 au 10 Juin 2023 au parc des expositions Mohammed VI à El Jadida", a annoncé la Fédération dans un communiqué.

En plus de la mobilisation des acteurs locaux de la plasturgie et du packaging pour l'occasion, la FMP a entamé les contacts avec les représentations commerciales et économiques des ambassades étrangères partenaires installés au Maroc pour la participation des Industriels de leurs pays.

Des exposants de 30 pays sont attendus avec pas moins de 350 acteurs nationaux et internationaux avec un volume de visitorat professionnel dépassant les 20.000 personnes, ajoute la même source.

Ces contacts ont été précédés par plusieurs actions en l'occurrence, la signature le 20 juin 2022, de la convention cadre pour le sourcing local en emballage du secteur agroalimentaire en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Président de la FENAGRI et ceux de plusieurs autres fédérations partenaires.

Une autre convention spécifique sourcing local en produits de la plasturgie a été signée à l'occasion pour substituer l'importation des emballages plastiques dans un objectif de renforcer la souveraineté et l'autonomie de l'industrie marocaine.

Des conventions pour le développement de l'investissement au Maroc et à l'étranger ont été signées avec plusieurs représentations sectorielles lors du Plastics Summit - Global Event 2022 en Octobre 2022 et du 10ème édition du Forum-exposition de la Plasturgie qui a été organisé en juin 2022 sous l'égide du ministère de l'Industrie et du Commerce, en partenariat avec la CGEM, et avec le sponsoring de la Société Nationale d'Electrolyse et de Pétrochimie (SNEP) et le soutien de l'AMDIE.

A l'occasion du lancement de ces deux manifestations sectorielles internationales de la plasturgie, sourcing local du secteur de l'agroalimentaire, Hicham EL Haid, président de la Fédération Marocaine de Plasturgie et Président du Plastexpo 2023 et du PackExpo 2023 précise que "le leitmotive des éditions 2023 du Plastexpo et du Packexpo s'inspire de cette nouvelle approche adoptée par l'ingéniosité de notre ministère de tutelle d'impliquer en amont les différents secteurs de l'écosystème industriel marocain pour la fructification des synergies intersectorielles afin de renforcer la souveraineté industrielle marocaine dans un objectif solennel d'une concrétisation des grandes orientations de SM le Roi Mohammed VI, qui surement va avoir un impact direct sur le secteur de la plasturgie en particulier et sur l'industrie marocaine plus généralement".

Une fois de plus, la plasturgie marocaine à travers la signature de ces dernières conventions et des conventions en cours de préparation confirme son implication et son engagement à accompagner le secteur de l'agroalimentaire, de l'automobile, du bâtiment ... etc et ce pour plus d'intégration en faveur de produits 100% "Made in Morroco", a-t-il souligné, cité dans le communiqué.

L'animation scientifique et technique lors de cet événement aura donc pour objectif d'étudier en présence d'experts nationaux, internationaux et de leaders d'opinions, l'optimisation des croissances intersectorielles avec ces deux secteurs, en vue de l'ancrage de la souveraineté industrielle, de la substitution des importations de produits plastiques, du développement de l'Investissement et des exportations et de la création de l'emploi.

Les thématiques de la décarbonation, de l'énergie propre et de l'économie circulaire, dans le secteur de la plasturgie, seront également évoquées lors du Plast expo et du PackExpo.

La manifestation s'articulera autour de quatre temps forts:

- La session plénière d'inauguration en présence des ministres, des ambassadeurs des pays participants et partenaires, les directeurs généraux des administrations nationales et qui traitera des thématiques de l'investissement et de l'export dans la plasturgie, industrie stratégique et industrialisante.

- Les expositions Plast expo et PackExpo, sur 10.000 mètres carrés, vitrines internationales de l'offre et de l'innovation qui permettront de montrer le dynamisme et le savoir-faire nationaux, Made in Morocco,et internationaux des secteurs de l'industrie plastique et du Packaging,

- Le Congrès International Plasturgia2023 (ICP'23), unique Congrès sur la R&D au sud de la Méditerranée avec une participation de centres de recherche et d'éminents experts des plus prestigieuses universités nationales et internationales. A l'honneur de cette édition, La diaspora marocaine de chercheurs sur les polymères et les plastiques.

- L'espace B-to-B, dont l'objectif est de favoriser les rencontres entre investisseurs et la mise en place de partenariats stratégiques entre différents représentants des filières industrielles.