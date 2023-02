Sénégal: Périmètres maraichers de Toubacouta (Dassilame Serere et de Nema Bah) - Comment l'irrigation par aspersion a allégé la souffrance des femmes ?

Le réseau d'irrigation par aspersion alimenté par pompage solaire mis en place par le Projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel (Pariis) a fortement révolutionné le travail des femmes qui s'activent dans le maraichage à Toubacouta.

Aussi bien à Dassilamé sérère qu'à Néma Bah, les femmes qui éprouvaient d'énormes difficultés à avoir de l'eau pour arroser leurs plantations, ont vu leur souffrance allégée grâce à ce projet qui réduit leur temps de travail. Au niveau de ces périmètres aussi, les rendements ont fortement augmenté, ce qui se répercute sur le chiffre d'affaires de ces femmes.

Situé dans la commune de Toubacouta dans le département de Foundiougne (région de Fatick), le périmètre maraicher de Dassilamé Sérère, créé depuis 2009, se trouve dans une zone rurale marquée par des activités agricoles et maraichères. Les femmes qui s'activent dans le maraichage au niveau de cet espace de 10 hectares travaillaient dans des conditions très difficiles. Le système des eaux était manuel avec les puits.

Elles déversaient sur des bassins et à partir de là elles arrosaient les plantations de tomates, d'oignons de pommes de terre entre autres. Ce qui était très pénible pour elles. C'est par la suite que le Projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel (Pariis) qui a pour objectif de maitriser l'eau est venu les accompagner. Le projet a donc mis en place un réseau d'irrigation par aspersion alimenté par pompage solaire. Un système qui est fonctionnel sur l'ensemble de la superficie de 4,5 hectares aménagée par le Pariis. Cet investissement a d'abord permis la maitrise de l'eau.

Car aujourd'hui les femmes de Dassilamé Sérère n'ont plus besoin de passer toute une journée pour puiser de l'eau. Et elles ont par conséquent beaucoup de temps pour vaquer à d'autres occupations. Mais aussi du fait qu'il n'y a plus le stress hybride, les rendements se sont multipliés. " Aujourd'hui, le périmètre a beaucoup évolué. Avant l'arrivée du Pariis, on laissait nos enfants à la maison à 2 heures du matin pour venir puiser de l'eau, parce que les puits étaient souvent taris.

La mise en place du système d'irrigation par aspersion d'eau a considérablement allégé la pénibilité de notre travail et a réduit notre temps de travail, parce qu'auparavant, on passait toute la journée au niveau du périmètre. Les techniques de bonnes pratiques qu'on a apprises avec le projet, nous ont aussi permis de récolter la tomate deux à trois fois par saison ", confie Soda Seydi, présidente de la coopérative des producteurs de la vallée de Dassilamé sérère.

Dr Mamadou Bakhoum , ingénieur agronome et habitant de Dassilamé Sérère souligne pour sa part que le système qui a été mis en place permet non seulement d'économiser le temps de travail, mais aussi offre aux femmes plus d'espace et de travailler durant toute l'année. " On était confronté en période chaude à un phénomène appelé effet Oasis qui était une contrainte au développement de l'horticulture en saison chaude. Mais aujourd'hui avec l'irrigation avec un système par aspersion, on crée un nouveau climat, on réduit l'évaporation et on améliore un peu l'humidité atmosphérique sur le site.

Cela fait que le site travaille durant toute l'année ", indique-t-il. Il pense qu'il est possible de résorber le déficit en fruits et légumes dans les régions de Fatick et Kaolack à travers des réalisations comme celles-ci. " Ce déficit n'est pas très important. Il est autour de 500 à 800 tonnes par an. C'est un déficit chronique que nous pouvons régler à travers des actions de ce genre. C'est également une manière d'autonomisation des femmes ", soutient M Bakhoum.

Après Dassilamé sérère, cap sur le périmètre maraicher de Nema Bah qui se trouve aussi dans la commune de Toubacouta. Ici, le Pariis a aménagé un espace de 4 hectares aux femmes qui évoluent dans le maraichage. Grace au projet, les conditions de travail de ces femmes se sont beaucoup améliorées.

Du coup, les rendements ont augmenté et elles commencent à récolter les fruits de leur labeur. Adiaratou Senghor, une dame âgée de plus de 60 ans trouve que ce projet est d'un grand apport pour les femmes de ce village. " Maintenant, nous subvenons à nos besoins et payons la scolarité de nos enfants. Ce que nous ne pouvons pas faire avant. Nous travaillions jour et nuit et les rendements n'étaient pas abondants comme ce fut le cas maintenant. Vraiment, nous avons beaucoup souffert ici au moment où les hommes du village se prélassaient à la maison ", soutient-elle.

Cette brave dame est même devenue hypertendue à cause du travail pénible qu'elle menait mais elle n'a jamais baissé les bras. " Un jour, nous sommes venues tard dans la nuit pour arroser les cultures. Il n'y avait pas d'eau. Je me suis couchée dans le bassin grelottant de froid, ma tension artérielle avait monté ", raconte la dame. Allant dans le même sens, Gnima Badji, présidente du Gie Ndamite Khoh khoh soutient : " On semait dans le désordre et on mélangeait les cultures. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nous gagnons de l'agent avec le maraichage et on nourrit nos familles avec ce que nous récoltons ".