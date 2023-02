Sénégal: Mega-meeting BBY à Pikine Seffa - " Nous avons les moyens de faire face aux menaces ", dixit Amadou BA

Le Premier-ministre est monté sur les grands chevaux pour apporter la réplique au leader des Patriotes lors du grand méga-meeting de la mouvance présidentielle dans la banlieue Dakaroise précisément dans le terrain de foot du quartier SEFFA.

Les responsables issus de différents départements de la région de Dakar se sont succéder au micro pour donner le mot d'ordre d'investiture du président Macky Sall pour briguer un autre mandat.Une marée humaine a déferlé vers le terrain de foot de Pikine SEFFA .Des centaines de cars rapides déploient les militants sur le lieu du meeting, certains par faute de place les déploient à des centaines de mètre du lieu. La circulation est perturbée sur plusieurs axes à cause de l'embouteillage monstres de véhicules des responsables politiques, des autorités gouvernementales et des militants.

Les responsables politiques des départements se sont succédaient au micro après avoir été introduit par le député Farba Ngom préposé au micro central, pour un seul mot d'ordre pour investir leur coordonnateur de la mouvance présidentielle en l'occurrence le président Macky SALL. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Jiddah Thiaroye Kao Mamadou Gueye, c'est au tour de Abdoulaye Thimbo coordonnateur départemental de BBY qui a remercié les militants pour cette forte mobilisation ,Le ministre Oumar Gueye par ailleurs coordonnateur du département de Rufisque a invité le président Macky Sall d'être leur candidat pour la présidentielle de 2024 " Nous militants du départements de Rufisque avons investi le président Macky Sall pour plusieurs raison ,car il doit parachever son œuvre qui a impacté tous les sénégalais à travers le Sénégal Emergent " a lancé le ministre Oumar Gueye.

Pour sa part Cheikh Mbacké Ndiaye coordonnateur du département de Keur Massar entonne la même chanson sous les ovations du public qui semble être en phase avec lui. La parole de BBY est portée par le ministre Alioune Ndoye qui lance le mot d'ordre d'investiture de leur candidat " Nous n'avons ni de plan A ,ni plan C ,notre candidat est le président Macky Sall " avant de demander aux jeunes venu en masse d'être la chair à canon de sonko qu'il taxe de pyromane .

Même son de cloche de la part de la ministre Ndeye Saly Diop Dieng qui a parlé au nom des femmes de BBY pour dire que la banlieue est sous le contrôle de Macky Sall en énumérant les réalisations du président Macky le financement des femmes avec la DER . Le premier ministre qui a clôturé la série de prise de parole est monté sur les grands chevaux pour brocarder le leader des patriotes " C'est vrai qu'on entend ces temps trop de menaces ,je voudrai vous rassures car nous allons défendre la république, défendre les institutions ,défendre le président macky sall ,c'est vrai les menaces fusent de partout ,mais en regardant cette mobilisation nous saurons que la majorité est avec Macky sall ", a fait savoir le PM amadou BA qui poursuit " Le discours raciste et éthniciste que nous entendons n'honore pas le Sénégal qui est indivisible " s'est déploré Amadou BA .

Se prononçant toujours sur la situation leur formation politique Amadou Ba dira " Nous avons un parti solide, des militants engagés ; nous avons un parti qui retrouvé son unité, c'est pour cela que je vous dit de répondre à toute provocation, tout ce qui s'en suit n'est que l'affaire de l'état. On ne peut aujourd'hui menacer des magistrats, demain des agents des Impôts, après des gendarmes, je veux vous dire une bonne fois toute que l'état restera debout et l'état est toujours debout .

Celui qui viole la loi sera traduit devant la justice et je dis bien que personne ne peut déstabiliser le Sénégal et saper l'unité nationale. Nous prônons la paix mais celui qui veux le contraire l' état restera debout et fera face " alerte le PM " aux détracteurs " du pouvoir en place en soutenant qu'il veut rassurer l'ensemble des militants et des Sénégalais que force restera à la loi indiquant toujours que l'état a les moyens de faire et les moyens de préserver la tranquillité et l'ordre public .

Pour le Premier ministre Amadou BA le message d'engagement et d'unité des militants est bien perçu et que le président Macky Sall peut compter sur eux car il n y a ni plan B ,le seul candidat est macky sall " Ce qu'on veut du président Macky Sall c'est qu'il continue de nous guider ,qu'il continue de mettre en œuvre le PSE, de lutter contre la pauvreté, contre les injustices ,contre la mal gouvernance dans ce pays et un peu plus en Afrique et il peut compter sur l'ensemble des militants Apr ,de Bby sous la direction du parti " a conclu le PM qui a exhorté aux autres départements de tenir des méga meeting de ce genre.