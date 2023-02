Ile Maurice: Lutte - John Léopold et Jenelly Raphaël élus meilleurs techniciens

Lors des championnats de Maurice de lutte 2023, deux lutteurs sont sortis du lot: John Léopold et Jenelly Raphaël. Ils ont été élus meilleurs techniciens de cette compétition disputée, hier, au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas. Le premier nommé était en compétition en lutte libre chez les 57 kg alors que Jenelly Raphaël a été couronnée championne de lutte féminine dans la catégorie des 68 kg.

Après leurs performances, les deux lutteurs sont assurés de faire partie de la présélection pour les Jeux des îles du 25 août au 3 septembre à Madagascar. "Les médaillés ont de bonnes chances d'être appelés mais le responsable de l'équipe technique, Maren Delis, a également repéré de jeunes talents qu'il souhaite faire intégrer le groupe", annonce le président de la Fédération mauricienne de lutte, Richard Papie. Néanmoins, ce n'est qu'en juin que la sélection pour les JIOI 2023 sera officialisée.

Maren Melis annonce que la préparation du groupe des présélectionnés débutera dès aujourd'hui. Le nouveau champion de Maurice des -57 kg se dit évidemment prêt à entamer cette nouvelle étape. "Mon objectif c'est de décrocher l'or aux Jeux des îles mais je vise, d'abord, une participation aux Championnats d'Afrique", déclare John Leopold. Le rendezvous continental se tiendra du 15 au 21 mai à Tunis.

Agé de 20 ans, John Leopold a rejoint la sélection nationale il y a un an. Originaire de Rodrigues, il est à Maurice depuis deux ans pour des études universitaires en biochimie. "J'ai d'abord intégré le club de Vacaos-Phoenix. Ensuite, Maren Delis m'a repéré. Depuis, je reçois un soutien de la fédération et du Comité olympique pour mes prochains objectifs. J'ai aussi des facilités grâce au ministère des Sports et cela me permet de mieux concilier ma carrière sportive et mes études", dit-il.

Le responsable du staff technique national de lutte, Maren Delis, espère également lancer le lutteur dans la course pour la qualification olympique pour Paris 2024. "C'est un garçon qui a du potentiel", soutient-il. Hier, John Leopold a remporté ses trois combats lors de la première reprise. "Mon premier combat a duré environ 30 secondes et mes deux autres combats en une vingtaine de seconde", indique-t-il. Le lutteur se dit en confiance. "En décembre dernier, j'ai participé au tournoi de Noël à La Réunion et j'ai remporté une médaille d'argent", soulignet-il. John Léoplold avait perdu en finale contre le champion de France Valentin Damour.

En lutte féminine, Jenelly Raphaël disputait sa première compétition au niveau national, hier. Agée de 17 ans, elle a remporté son unique combat contre Asha Jugroo. "J'ai signé une belle victoire et je suis très fière de ma performance", lance la lutteuse de Rodrigues. Après ce titre national, elle rêve des Jeux des îles et des Jeux de la Francophonie. "Cela fait cinq ans que je pratique la lutte. Mon objectif pour 2023 est de décrocher une médaille d'or aux Jeux des îles. J'espère aussi avoir l'opportunité de faire des compétitions de niveau mondial comme les Jeux de la Francophonie", confie-t-elle. Un total de 46 lutteurs ont participé aux championnats de Maurice juniors et seniors. Les huit régions représentées sont Rodrigues, Quatre-Bornes, Rose-Hill, Vacoas, Curepipe, Savanne, PortLouis et Rivière-du-Rempart.