Ile Maurice: Reprise musicale - Jason Heerah et le nigérian Asake vibrent avec "Mo capitaine"

Surprise. Le lundi 30 janvier les internautes découvrent un sample de Mo Capitaine de Michel Legris, dans Yoga, la nouvelle chanson de l'artiste nigérian, Asake. Le clip a déjà récolté plus de 3,9 millions de vues.

En intro de sa chanson, Asake, chanteur et compositeur d'afrobeat nigérian, a utilisé une adaptation de Mo capitaine signée Jason Heerah. Réaction de notre compatriote : "J'étais très heureux quand le Creative director d'Asake, TG Omori, m'a contacté. C'est une grande fierté de savoir qu'un chanteur étranger de cette trempe, que je suis sur les réseaux sociaux depuis quelques années, a choisi mon adaptation de Mo Capitaine de Michel Legris pour son nouveau single. Asake est un artiste très créatif. L'afrobeat qu'il propose est un mariage d'amapiano et de gospel."

Cela fait quelque temps déjà que Jason Heerah a fait cette adaptation de Mo Capitaine. C'est pour lui une chanson remplie de nostalgie. Il se souvient que Mo capitaine est le premier séga qu'il a appris quand il avait 4 ans et qu'il venait en vacances à Maurice avec sa famille. Jason Heerah confie qu'à l'annonce de la mort de Michel Legris en 2015, il y a huit ans, il s'est enfermé dans son studio et a fait cette adaptation qui fait la part belle à la voix et à la ravanne. La même année, il a posté cette reprise sur sa chaine YouTube.

Jason Heerah explique qu'il n'a jamais rencontré personnellement Asake, "mais Elijah, le groupe Otentikk Grouve et moi avons déjà eu l'occasion de travailler avec TG Omori quand nous étions aux Seychelles pour le clip Coco". Selon Jason Heerah, TG Omori est l'un des meilleurs réalisateurs de clips au Nigéria et c'est lui qui est derrière la plupart des music video d'Asake. "C'est TG Omori qui a fait découvrir ma chaine YouTube à Asake. Je pense qu'il cherchait à faire entrer Asake un autre univers musical et mon adaptation de Mo Capitaine a inspiré le chanteur".

Il ne s'étonne pas qu'Asake ait été interpellé par les notes de Mo Capitaine. "La sonorité du séga vient de l'Afrique, il a dû trouver des notes qui lui paraissent familières", fait ressortir Jason Heerah.

Si on ne peut pas vraiment utiliser le terme collaboration puisque les deux artistes ne se sont pas rencontrés pour travailler ensemble, Jason Heerah parle d'une "spiritual collaboration". "Asake ne connaît pas le créole, ni l'histoire de Michel Legris, et pourtant c'est à la même date que celle du décès de Michel Legris (NdlR : le 30 janvier) qu'il a sorti son single Yoga. Il ajoute qu'après la diffusion du clip d'Asake sur YouTube, "TG Omori m'a demandé de quoi parle Mo Capitaine. Je le lui ai dit et bien qu'il ne sût pas de quoi il était question, on voit la mer, des bateaux et des pêcheurs dans le clip. Cela a quelque chose de mystique", explique Jason Heerah.

Quoi qu'il en soit, Yoga offre une belle visibilité internationale à de la musique mauricienne. Asake s'est notamment fait connaître avec ses singles Mr. Money et Lady, sortis en 2020.