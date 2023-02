Nigeria: Serie A - Osimhen, quatrième joueur de Naples à marquer 16 buts lors des 21 premiers matchs

Après ses deux buts de dimanche contre la Spezia en Serie A, l'attaquant nigérian Victor Osimhen est devenu le 4e joueur de Naples à marquer 16 buts lors des 21 premiers matchs dans l'élite italienne.

Osimhen a marqué dimanche ses 15e et 16e réalisations cette saison en championnat, après avoir fait 17 apparitions. A l'occasion, le Nigérian est devenu le 4e joueur de Naples à marquer 16 buts lors des 21 premiers matchs de Serie A de la saison après Luis Vinicio en 1955-56, Edinson Cavani en 2012-13 et Gonzalo Higuain en 2015-16.

Osi compte aussi 3 passes décisives dans le Cacio lors de cette campagne. " Félicitations à l'équipe, c'est bien d'inscrire deux buts. Un grand respect pour la Spezia. Ils nous ont donné un bon combat en première mi-temps. Nous avions besoin de ces points pour continuer sur notre lancée. Je suis content de la victoire et bien sûr, être dans l'histoire de Naples est un grand privilège pour moi. Donc je suis très heureux pour cela. ", a déclaré Osimhen à Sky Sport Italia.

Osimhen vit clairement la meilleure saison de sa carrière. " Toutes les victoires sont importantes, nous devons garder le rythme et essayer de gagner tous les matchs. Ce ne sera pas facile bien sûr, la Serie A est une ligue très compétitive et nous devons être au top de notre forme. On y retourne, on se prépare pour le prochain match, c'est le plus important. ", a-t-il déclaré.

eu avant ce match contre la Spezia, l'attaquant de 23 ans a fait un geste intéressant envers un fan du camp adverse après avoir accidentellement touché le visage d'une femme supportrice de la Spezia. " Je faisais le tir d'entraînement, j'ai tiré au-dessus du but et il y avait une dame au milieu des fans. Je pense qu'elle regardait son téléphone, la balle l'a frappée au visage et je me suis sentie tellement désolée, car je ne voulais pas faire ça. Je devais montrer mon appréciation et m'excuser pour cela. ",