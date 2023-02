Tunisie: JSK - A la recherche de repères

Le changement de coach secouera-t-il La Chabiba ?

Les dirigeants de la JSK ont bougé et commencé la préparation de la phase retour du championnat de L2 en choisissant Issam Merdassi pour coacher l'équipe. La période de préparation avant la reprise du championnat étant courte, il serait logique de donner les commandes de l'équipe à un fin connaisseur de la L2 pour assurer une bonne relance.

Les Aghlabides ont repris donc les entraînements au cours de cette semaine. En même temps, les dirigeants ont promis d'assurer une partie des arriérés des joueurs et des dettes du club. Une affaire délicate attend les dirigeants parce que les dettes et les engagements financiers du club sont lourds de conséquences. Certains proches du club ont promis un soutien financier pour la prochaine phase. Il est à rappeler que les différentes sections du club, à savoir le football, le basketball et le handball se partagent les mêmes soucis : le non-paiement des salaires des entraîneurs et des joueurs pendant les derniers mois.

Sur un fond d'optimisme

Issam Merdassi aura quelques jours pour superviser le groupe avant de déterminer le programme de travail en vue de la reprise. Après l'arrivée des Mezlini, Dhékhilalli, Nouira et Ben Othman, le technicien aghlabide semble satisfait de l'effectif. Il souligne : "Dès mon arrivée à Kairouan, j'ai été agréablement surpris par la richesse du groupe. Nous espérons travailler sérieusement pour honorer le club et rassurer nos supporters. Nous avons alors parlé avec les joueurs pour les motiver et les réhabiliter après la régression des dernières journées. La saison est encore longue et il est légitime d'espérer l'ascension en L1".

Attention aux jeunes !

Parmi les dossiers qui inquiètent les fans aghlabides, on note celui de la fuite des jeunes. Après le départ de Bouguerra vers l'OB, le jeune Oussama Métiri a quitté Kairouan sans crier gare. Il a signé pour l'UST. D'autres jeunes comme Yahya Métiri, Knaissi, Jammali, Ghabi et Ben Ammar sont dans le collimateur de plusieurs clubs en Tunisie. Le bureau directeur n'a pas encore réagi à ce sujet pour éviter leur départ à la fin de cette saison comme fut le destin d'autres jeunes talents. Des interrogations s'imposent, les dirigeants aghlabides auront-ils une stratégie pour conserver leurs enfants ?