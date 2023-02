Tunisie: Expatriés | Belarbi, la carte gagnante

Firas Belarbi s'est à nouveau illustré en championnat des Emirats arabes unis, à l'occasion de la 15e journée.

Le milieu offensif tunisien a signé un doublé face à Al Nasr, battu (4-1). Outre son doublé, Belarbi a délivré une passe décisive lors de l'ouverture du score d'Ajman. Et de huit donc pour le joueur de 26 ans, passé auparavant par l'ASM, le CAB, l'ESS et Fujairah SC.

La patte déroutante de Mejbri

Birmingham City a battu Swansea (4-3) en Championship. A la réception du club gallois, Birmingham City a réalisé une bonne affaire sachant que le club occupe la 18e place du classement. Ce faisant, Hannibal Mejbri, particulièrement inspiré, a délivré un "assist" sur corner lors du but de la victoire, signé Austin Trusty. Cette réalisation est intervenue à la 97' et a forcément libéré Birmingham. Rappelons que Mejbri a antérieurement délivré une passe décisive en FA Cup face à Blackburn.

La vente de Khazri a propulsé Bordeaux

Henri Saivet, milieu de Pau FC, s'est récemment livré sur son départ de Bordeaux et surtout sur celui de l'international Wahbi Khazri : "Avec Wahbi Khazri, on était à l'époque les deux valeurs marchandes les plus importantes des Girondins. Et quand on sait que Bordeaux avait besoin de liquidités pour se projeter, alors, au final, cela leur a permis par exemple de recruter un joueur tel que Malcolm, qui a, dans la foulée, apporté des finances importantes au club".

Un but et un assist pour Ben Ouannès

Placé sur le couloir droit de Kasimpasa, Ben Ouannès a inscrit un but et délivré une passe décisive lors du succès contre Giresunspor (5-1).

Un nouveau palier pour Laidouni

Aissa Laidouni a donc franchi un nouveau palier dans sa carrière en rejoignant les Allemands d'Union Berlin. Deuxième victoire de suite ces derniers jours avec son club, (2-1) contre Mainz. Laïdouni est rentré à la 78' et commence à s'imposer chez le leader de la Bundesliga.

Skhiri accroché par Leipzig

Même si c'est le 3e nul de suite et le second (0-0) consécutif après celui contre Leipzig, Elyès Skhiri et Cologne gardent la main en Bundesliga.

Fortunes diverses en Ligue 2 française

Ali Abdi a renoué avec la victoire après une défaite à Annecy (2-0). En s'imposant (3-1) face à Bastia, le club normand reste prétendant à la remontée. Moataz Zemzemi a aussi participé à la victoire des siens à Dijon (0-1) sous la bannière de Niort. L'ex-milieu clubiste continue de "batailler" pour sortir son équipe du magma du classement. Enfin juste devant, Rodez et le défenseur central Aymen Abdennour se sont inclinés face à Sochaux 1-2.

Ahly Tripoli: Hanchi rejoint Haithem Ouni

Ahly Tripoli a officialisé le prêt jusqu'en fin de saison du désormais ex-Béjaois Abderrahmane Hanchi. Ledit transfert est assorti d'une option d'achat. Hanchi, attaquant de 24 ans, retrouvera à Ahly Tripoli le défenseur Haithem Ouni, transfuge d'Al Masry Port Said. Il a aussi par le passé évolué à Ahly Matri et le Stade Radésien. Pour rappel, Ahly Tripoli est coaché par le technicien tunisien Fathi Jbel.