Tunisie: Association des Malades du Cancer (AMC) - Insuffler l'espoir de vivre

Sous le slogan "Ensemble nous défions le cancer", l'AMC entend redonner espoir au malade car tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.

Avec l'appui et le concours de la municipalité de Tunis, une journée portes ouvertes a été organisée au siège de l'Association des malades du cancer samedi 4 février 2023 à Bab Saadoun. Les enfants atteints de cancer suivent un traitement à l'Institut Saleh-Azaiz, à l'hôpital d'enfants et à l'Institut Aziza-Othmana, selon leurs conditions de santé, ont été invités étant pour certains d'entre eux étant en voie de guérison et de rémission de la maladie. Au programme pour rendre le sourire aux enfants et à leurs parents : spectacle acrobatique, clown, danse Zumba dans un mélange de sons et de de couleurs.

A la fin de l'animation joyeuse et rythmée, une distribution de prothèses sous forme de seins artificiels et une distribution de cadeaux aux femmes guéries d'un cancer du sein a été organisée pour améliorer leur bien-être psychologique et leur remonter le moral. Mme Raoudha Ben Miled Zarrouk, présidente de l'AMC, qui fait montre de volonté et de détermination face à cette maladie dont elle croit en la guérison, était aux petits soins de tout ce beau monde. Un communiqué de presse rapporte brièvement la teneur et la portée de la journée mondiale contre le cancer.

Avant-hier, 4 février, l'AMC s'est jointe donc à la communauté internationale pour célébrer la Journée mondiale contre le cancer. Le thème retenu pour l'édition de cette année est "Combler les lacunes en matière de soins : unir nos voix et agir".

La célèbre chanson du groupe Opus "Life is Life" en 1984 a été diffusée en sonorisation forte à l'assistance pour aider les malades à s'accrocher à la vie et réapprendre à l'aimer. Car malgré tout, il faut prendre la vie comme elle vient, sans lâcher prise, ni renoncer, ni baisser les bras, peut-on lire et retenir de leurs visages et de leurs attitudes.

C'est là la plus grande victoire du malade sur "le crabe blanc". Une histoire poignante a été racontée, celle d'Iyad (3 ans et demi) originaire de Gabès, atteint de cancer et qui a séjourné dans "la maison verte" de novembre 2022 jusqu'au 13 janvier 2023, pour effectuer des examens et des séances de radiothérapie à l'Institut Saleh-Azaiz. L'association lui a fourni un logement, des médicaments, des couches et toutes les interventions requises par son état de santé. Ce n'est pas tout. En effet, il a même eu droit à un don généreux de l'association, à savoir un téléviseur écran plat pour regarder son dessin animé préféré. On en redemande !

Prochain RDV de l'AMC

Dans ce contexte, l'Association des malades du cancer organise une caravane santé pluridisciplinaire samedi 18 février à l'Hôpital de la Commune de La Soukra (Ariana). Les activités menées visent à engendrer une meilleure santé mentale et qualité de nutrition et à lutter efficacement et durablement, notamment, contre le cancer du sein, le cancer de la prostate et des voies urinaires et le cancer du côlon.

Les tâches et missions de l'AMC sont principalement la prévention, l'information, le soutien et l'encadrement du malade et de sa famille.