Tunisie: Ligue 1 | 13e journée - Favorable à l'UST et au CA !

Les Sudistes, revenus de loin contre l'EST, passent avec 2 points au play-off, alors que le CA se qualifie officiellement. L'ASRejiche mange son pain noir et descend en ligue 2.

Une journée riche en rebondissements, en buts et en sensations. Dans les deux groupes, les verdicts sont tombés et ont même changé au gré des rebondissements des matches. Dans le groupe A, l'Etoile est passée légèrement à côté d'une contre-performance avec ce nul inquiétant devant le CSChebba. Elle était à deux doigts de perdre la première place et le bonus au profit d'une EST qui n'a pu contenir le retour de l'UST. Les Etoilés doivent leur première place à Tataouine et à son buteur Diallo qui a permis à son équipe de revenir à 2-2 après avoir été menée 2-0.

L'EST peut se mordre les doigts d'avoir laissé passer sa chance et pour l'UST, c'est plus qu'un match sauvé à domicile, c'est une qualification officielle au play off avec deux points assurés de bonus. Une énorme réalisation pour Mohamed Ali Maalej et ses joueurs, étant donné le peu de moyens disponibles. Toujours dans ce groupe 1, cette journée a compliqué la situation pour la quatrième place au play-off ; c'est que le ST a gagné ( malgré son mauvais contexte) à Bizerte le match anodin.

Et avec le nul ESHS-CSS, on a du coup 4 équipes qui sont en ballottage pour une place. Mais c'est l'ESHS qui a un petit point de plus que les autres, qu'il devra consolider pour être sûr de passer. Le CAB, le ST et le CSS se trouvent ex-aequo, ça donne une idée sur l'intensité des débats dans ce groupe ultra disputé. Rien n'est encore joué et la journée de mercredi va livrer tous les verdicts.

Le CA respire

Dans le second groupe, d'autres rebondissements et des faits qui rendent la dernière journée si intéressante à suivre. Le CA, qui n'a pas bien convaincu, a gagné in extremis ( un but litigieux avec un hors-jeu de Garreb) face à un ASRejiche qui n'a pas cru en ses moyens et qui se trouve obligé de quitter la ligue 1 dès le mois de février. Les clubistes garantissent officiellement leur présence au play off en rejoignant le trio OB-USBG-USM. Hier donc, l'ASSoliman et l'ESMetlaoui ont gagné le match qu'il fallait gagner pour attendre la dernière journée et se départager le bonus du play out.

En haut du tableau, l'USBen Guerdene a ramené une victoire galvanisante de Monastir grâce, encore une fois, à son buteur Kamerji. Et du coup, l'USBG se trouve en première place avec l'USM et la vive concurrence vivement pour le bonus accordé au premier classé. L'OB, battu à Métlaoui, n'a pas saisi sa chance et essayera de rattraper son retard à la dernière journée par rapport à l'USM et l'USBG.

Ce fut une journée pleine de rebondissements, mais c'était aussi une journée chaude avec des contestations à chaque stade et des arbitres dont la plupart ont été submergés par les joueurs. Que nous réservent alors le play off et le play out ?