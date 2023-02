Tunisie: Ligue 1 | 13e journée - CA-ASR (1-0) - Les Clubistes au forceps

La résistance a ses limites. L'ASR a fini par rompre lors du money-time.

Stade Hamadi-Agrebi de Radès. Temps frais. Pelouse en bon état. Public parsemé. Club Africain - Avenir Sportif de Réjiche (1-0). Arbitrage de Mohamed Fanni, assisté par Walid Harrag et Slim Jebeniani. Quatrième arbitre : Walid Ouni. Commissaire du match : Mohamed Ali Sellini. But de Garreb (dévié de la tête par un défenseur) à la 98'.

CA : Moez Hassen, Taoufik Cherifi, Rodrigue Kossi, Aziz Guesmi, Adem Taoues, Larry Azouni, Ahmed Khalil, Adem Garreb, Amadou Sabo (Wissem Ben Yahia), Zouheir Dhaouadi (capitaine) et Saber Khélifa.

ASR : Rostom Sioud, Môomen Zbidi, Aymen Sioud (Capitaine), David Assouma, Wassim Sioud, Mohamed Amine Ben Amor, Dharar Ben Sâadallah, Mohamed Hssine Sioud, Houssem Katfia, Ahmed Aziz Ben Abdallah, Valdi Matongo.

Tenu en échec (1-1) par l'ASR, du côté de la ville du sud de Mahdia à l'aller, le CA avait par la suite, quelque peu, rongé son frein, avant de se redéployer depuis quelques jours, et ce, en dépit de son coup d'arrêt à Ben Guerdane lors de la ronde précédente (parité et fin de série positive). Et avant d'en découdre avec l'ASR, au pied du podium, le CA a certes "sécurisé" une place d'accessit, mais pour le Onze à Said Saibi, ne pas tomber dans la suffisance était forcément requis à ce stade de la compétition. Quant à l'AS Réjiche, lanterne rouge du groupe B, mise à part sa victoire contre l'USBG en début de parcours, le club de la ville côtière du Sahel n'a fait qu'aligner les contre-performances et les revers à l'exception d'un nul face à l'ES Métlaoui.

Dernière défaite en date, une correction infligée par l'OB (4-1) à Rejiche même. Passons maintenant au déroulé de la rencontre et aux temps forts des deux équipes. Le CA s'installe d'entrée dans les ¾ du terrain adverse. A son tour, l'ASR subit et opère via un bloc-bas, avec un Onze confiné dans son pré-carré. 7' de jeu, Zouheir Dhaouadi, suite à un centre sortant touche du bois. 1ère alerte clubiste donc et le match est à sens unique jusque-là, alors que les joueurs de Réjiche s'illustrent surtout par un jeu plutôt musclé, à la limite de l'acceptable. 19', le CA pousse et obtient un coup franc, botté par Azouni mais non exploité à bon escient. 22', le CA n'arrive toujours pas à déverrouiller le coffre de l'ASR. 24', contre toute attente et contre le cours du jeu, Valdi, seul face à Moez Hassen, rate l'immanquable à un mètre du but !

Le CA est averti : dominer n'est pas gagner. 28' cependant, Dhaouadi enveloppe un superbe coup franc qui va raser le montant de Rostom Sioud. Il ne manque jusque-là que des buts à ce match, plaisant et débridé côté CA surtout. 37', l'ASR tient bon et le CA ne trouve pas encore la clef. 40', ça chauffe dans le camp de l'ASR, sans résultat toutefois, en dépit des efforts de Garreb. 40', longue transversale de Dhaouadi vers Garreb dont le tir cadré est repoussé par le portier. 41', Khélil est bousculé dans la surface de réparation mais il n'obtiendra pas de penalty. 42', Valdi est fauché par Kossi, pleine surface, mais l'arbitre ne bronche pas (l'arbitre est tombé là dans la compensation). La minute qui suit, Ahmed Khélil sort de sa boîte et décoche une frappe qui s'écrase sur le poteau adverse.

Place à présent au second half, où le CA fera à nouveau face au mur de l'ASR. Nous n'irons pas jusqu'à dire que la seconde période a été aux antipodes de la première, mais en l'état, les échauffourées entre joueurs des deux équipes n'ont pas manqué, avec aussi des arrêts de jeu et de l'énervement qui a finalement relégué le football aux calendes grecques. En fin de compte, le CA va s'imposer au forceps, lors de l'ultime minute du money-time grâce au but de Adem Garreb qui voit sa tête déviée oar un défenseur de Rejiche. Quant à l'ASR, il descend en D2.