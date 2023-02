Tunisie: Coupe du monde des clubs | Quarts de finale - Mehdi Nafti, victime de ses choix !

Alors qu'il menait au score, l'entraîneur du Wydad a fait sortir un de ses meilleurs éléments en attaque, Seifeddine Bouhra. De plus, la sortie de l'ailier gauche Lamkel Zé, qui a tout raté ou presque, était quelque peu tardive. Une règle d'or a également échappé au technicien tunisien : ne pas crier victoire tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin des débats.

L'ambiance était morose, samedi dernier, en fin d'après-midi, à la fin de la séance des tirs au but qui a souri aux Saoudiens d'Al Hilal, pourtant menés au score par le Wydad de Casablanca jusqu'à ce que l'arbitre leur accorde un penalty à la 89', transformé par Mohamed Kanno (90'+3).

Les supporters, qui n'ont cessé d'encourager les hommes de Mehdi Nafti, n'en croyaient pas leurs yeux. Eux qui s'apprêtaient à fêter la victoire étant que leur équipe fanion, qui menait en long et en large, avait pris l'avantage sur son hôte saoudien dès le début de la seconde période de jeu.

Maîtrise de l'entrejeu et pressing haut...

Portés à bout de bras par un public venu très nombreux de Casablanca jusqu'à Rabat pour les soutenir, les Wydadis ne pouvaient qu'imposer leur loi sur leur hôte saoudien dont les joueurs se faisaient systématiquement huer et siffler par le public présent à chaque fois qu'ils prenaient possession du ballon. De plus, l'approche tactique de début du match adoptée par Mehdi Nafti et appliquée à la lettre par ses joueurs, disciplinés tactiquement, a laissé à l'arrêt la machine saoudienne. Une domination des débats, notamment au niveau de l'entrejeu avec un premier rideau défensif efficace qui empêchait les attaquants d'Al Hilal d'atteindre les 30 derniers mètres. Et si, par hasard, un des attaquants saoudiens dépassait la ligne rouge, les défenseurs wydadis n'hésitaient pas à commettre la faute technique pour éviter d'éventuel danger. Du coup, le portier casablancais, Reda Tagnaouti, n'a pas eu à se démener pendant une heure de jeu.

Côté offensif, les Wydadis opéraient par des attaques rapides sur les couloirs. Saifeddine Bouhra à droite et Reda Jaadi se sont montrés régulièrement dangereux pour la défense d'Al Hilal. Et c'est dans la logique des choses que l'ouverture du score de la tête par Ayoub El Amloud est venue confirmer la domination casablancaise (52').

Le but d'El Amloud a paradoxalement libéré les joueurs d'Al Hilal. N'ayant plus rien à perdre, les hommes de Ramon Diaz ont pu jouer enfin sur leur vraie valeur. Ils commençaient progressivement à monter à l'attaque. Et à vrai dire, ce n'est pas seulement la réaction des Saoudiens qui les a aidés à revenir dans un premier temps dans le match avant d'assurer leur qualification aux tirs au but.

Alors qu'il menait au score, Mehdi Nafti, l'entraîneur du Wydad a fait sortir un de ses meilleurs éléments en attaque, Seifeddine Bouhra à la 74', d'autant que celui qui a pris sa place, Mohamed Onajem, n'a pas apporté le plus escompté rien que par sa fraîcheur. De plus, la sortie de l'ailier gauche Lamkel Zé, qui a tout raté ou presque, était quelque peu tardive. De plus, son remplaçant, Hicham Boussefiane, n'a pas été meilleur que lui. Lamkel Zé, sorti à la 67', devait constituer le changement de la mi-temps de Mehdi Nafti.

Al Ahly au rendez-vous

Lors de l'autre ¼ de finale, les Cairotes d'Al Ahly ont composté leur ticket vers le dernier carré après leur victoire aux dépens des Seattle Sounders (1-0). Les Egyptiens touchent ainsi au but grâce à une réalisation signée Mohamed Magdy Afsha à la 88' au stade de Tanger. En demi-finale, Al Ahly croisera le fer avec le Real Madrid, mercredi au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.