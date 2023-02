Congo-Kinshasa: Journée Mondiale contre le cancer - Le gouvernement déterminé à assurer une bonne prise en charge de la maladie

Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, a présidé, le 4 février, à Kinshasa la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de lutte contre le cancer. A cette occasion, il a réaffirmé la volonté des institutions gouvernementales du monde entier à unir leurs efforts pour lutter contre cette maladie.

Le ministre Jean-Jacques Mbungani a souligné que la République démocratique du Congo (RDC) n'est pas épargnée par le cancer. Ce qui explique la mise en place du Centre national de lutte contre le cancer (CNLC) dont la mission est de coordonner les activités de lutte contre cette maladie sur toute l'étendue du territoire national.

L'occasion a permis au ministre chargé de la Santé publique de présenter les statistiques sur la prévalence et la létalité du cancer. " Au cours de l'année 2020, la RDC a enregistré 48 839 cas de cancer dont 34 842 décès", a-t-il indiqué.

En termes de prise en charge, il a laissé entendre que son ministère s'est investi depuis lors à rendre disponibles les médicaments anticancéreux, à équiper le CNLC en laboratoires d'anatomopathologie et de biologie médicale modernes pour une prise en charge gratuite des patients atteints du cancer. " Mais les défis de la lutte contre le cancer sont énormes. C'est pourquoi la mise en place du CNLC est l'expression de la ferme volonté du gouvernement de la RDC à relever les défis avec le concours de toutes les parties prenantes ", a renchéri le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention.

De son côté, le directeur du CNLC, le Pr Bienvenue Lebwaze, a souligné quelques réalisations de sa jeune structure, notamment l'élaboration et validation du cadre organique; l'acquisition des anticancéreux pour la chimiothérapie de base, des cures de chimiothérapie ciblées avec le projet RDC-Roche ; deux cents cures de chimiothérapie gratuite ; la mise en place et la promotion des RCP dédiées aux cancers spécifiques et d'organes dans différentes formations médicales de Kinshasa et bientôt des provinces ainsi que la mise sous traitement des vingt-sept patients sous chimiothérapie de base et ciblée et une dizaine sous radiothérapie".

Des statistiques galopantes

Rappelons que le cancer est un problème de santé publique majeur et touche plusieurs milliers de personnes. Selon le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en RDC, le Dr Prospère Amédé, les chiffres sont préoccupants. " Chaque année, l'Afrique enregistre environ un million de nouveaux cas de cancer, et jusqu'à sept cent mille décès des suites de cette maladie. Sans interventions urgentes et audacieuses, la mortalité due au cancer augmentera de façon considérable pour atteindre près d'un million de décès par an à l'horizon 2030 ", a-t-il indiqué.

Il sied de noter que cette Journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée cette année au plan international sur le thème "Combler les lacunes en matière de soins : unir nos voix et agir " et au plan national le thème a été " Pour des soins plus justes : combler le fossé des soins ". Cette campagne est un appel lancé aux personnes partageant les mêmes idées, l'objectif étant qu'elles s'unissent pour construire des alliances plus solides ainsi que de nouvelles collaborations innovantes dans la lutte contre le cancer. Notons que les cancers les plus fréquents chez l'adulte sont ceux du sein (16,5%), du col de l'utérus (13,1%) et de la prostate (9,4%), auxquels s'ajoutent le cancer colorectal (6%) et le cancer du foie (4,6%).