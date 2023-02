Congo-Kinshasa: Diaspora - Grande affluence autour de la dégustation de la cuisine "Hakissin "

Le Chef cuisinier franco-congolais-camerounais, Landry Kouloufoua, présente sa cuisine-fusion "Hakissin".

Le 4 février dernier, la Maison Saint Charles, dans la rue de Vaugirard à Paris, a fait salle comble autour de la dégustation de la cuisine de Landry Kouloufoua. Les uns sont venus par curiosité, les autres par goût. Pour cette grande première, un monde cosmopolite s'est pressé autour de la dégustation de la cuisine "Hakissin".

Agnès Adex, d'origine nigériane, est venue accompagnée de sa mère, non sans enthousiasme. " Ça donne envie, cette cuisine, sur des supports de taille ", a-t-elle lâché, à peine ont-elles pénétré dans la salle où a eu lieu l'événement.

Ayrton Kifudi, lui, originaire de la République démocratique du Congo, n'a pas tari d'éloges sur cette cuisine qu'il a trouvé relevée. Quant à l'Italien Maurice Rampoldi, la cuisine "Hakissin" ne déroge pas à sa réputation d'être savoureuse et inventive. Et de poursuivre qu'il a eu le sentiment de goûter à une " Polenta à la sauce tomate et saucisses " ou à un " poulet chasseur ".

Il y a eu aussi ceux qui la connaissaient déjà, cette cuisine. Parmi eux, Gilles Mahoukou, originaire de Brazzaville. " C'est classe la cuisine "Hakissin" et je ne pouvais pas rater une telle occasion de dégustation ", a-t-il avoué, un verre de champagne à la main. Il en est fan et, quand il a besoin de sensualité culinaire, son choix est vite fait.

Il faut dire que le Chef cuisinier Landry Kouloufoua n'a pas fait les choses à moitié. Pour la réussite de l'événement, il s'est adjoint les services de Kenalia Création, une entreprise spécialisée dans l'événementiel et que dirige la Congolaise Nadia Nzonzi. " La créativité de la cuisine du Chef Landry est de haute qualité, et c'est tout naturellement que son carnet de commandes ne désemplit pas. La fusion des saveurs françaises, congolaises et camerounaises fait qu'elle met les papilles en émoi ", a chantonné la marraine de l'événement.

Du Caviar d'aubergines au cajun à la Poire au cœur de saumon mangue aux épices Thaï en passant par la Cocotte africaine d'agneau à la banane plantain, la Papillote mbissi relevée au pili-pili ainsi que les recettes Découvertes - la salade délicieuse de fruits d'Afrique et les grillons au cajun -, chaque dégustation a été énormément saluée par le public.