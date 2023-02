Congo-Brazzaville: Forces Armées congolaises - Des militaires admis à la retraite font leurs adieux aux armes

Une cérémonie d'adieu aux armes couplée à la levée des couleurs de plusieurs militaires parmi lesquels des officiers, sous-officiers et hommes de rang a eu lieu le 4 février, au Grand quartier général des Forces armées congolaises, à Brazzavile, sous la direction du chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard Okoï.

Le chef d'état-major général des FAC a loué, dans son mot de circonstance, les compétences des militaires retraités. Guy Blanchard Okoï les a remerciés et félicités pour tout ce qu'ils ont fait au profit des FAC et du pays, tout au long de leur service. " Vous partez, mais vous ne serez jamais bien loin de nous et pour notre part, nous aurons encore et toujours besoin de vous que ce soit dans nos cœurs ou dans nos esprits ou dans nos pensées.

De là où vous serez, gardez-le à l'esprit que vous êtes assujettis au devoir de réserve pour les actes posés ensemble, pour les actions menées ou documents consultés ou écrits pendant le service actif dans les Forces armées congolaises ", a-t-il indiqué. " Pour paraphraser une des devises des parachutistes, je cite "Para un jour, para toujours", nous vous disons aussi : "Militaire un jour, militaire toujours", ceci afin de réitérer le lien indéfectible qui nous unit à jamais et qui fait de vous la tête de pont des FAC au sein de la cité ", a ajouté le général Guy Blanchard Okoï.

Parlant au nom des retraités, le colonel Martin Akambo a déclaré : " Nous étions des vôtres et désormais nous partons vivre autrement nos vieux jours en vous rassurant de vous être toujours utiles si vous en conveniez avec l'expérience, l'expertise et la vitalité dont détiennent encore évidemment certains d'entre nous. Et comme le dit le proverbe africain, "C'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle".

Nous qui sommes la vieille corde, serons toujours là pour mêler, si nécessaire, nos fils aux vôtres afin d'offrir à nos Forces armées une corde solide pour l'amarrer au destin du Congo. A vous vous qui demeurez sous état militaire, que l'unité de penser et d'agir soit à jamais votre crédo, que la prise en main et la discipline des hommes soient effectivement la règle selon les très hautes instructions du président de la République, chef suprême des armées et ce pour le succès des armes et le triomphe des FAC ".

Avant cela, il y a eu remise du paquetage, symbole des attributs au chef d'état-major général des FAC, par le capitaine Jean Magloire Pambou. La cérémonie a été sanctionnée par une parade militaire suivie d'un repas.