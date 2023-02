Congo-Brazzaville: Département du Niari - Gabriel Makita, nouveau président de la Conapepco

A l'issue du renouvellement des instances dirigeantes de la Convention nationale des promoteurs des écoles privées du Congo (Conapepco) dans le département du Niari, Gabriel Makita a été élu président.

Le nouveau président de la Conapepco au Niari remplace à ce poste Anselme Kissangou. L'inspecteur Gabriel Makita, au poste à l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques de la direction départementale de l'Enseignement général, a pour mission de mettre l'école privée réellement au service du système éducatif national dans l'éducation et l'instruction des apprenants, la formation du personnel enseignant et l'encadrement du personnel administratif ou pédagogique.

Outre l'élection du président, deux vice-présidents et six secrétaires ont été élus au bureau exécutif départemental du Niari. Un bureau de contrôle et d'évaluation a été aussi mis en place et compte trois membres dont Nzahou Tsimbi, reconduit au poste de président.

Par ailleurs, le bureau sortant, selon son président Anselme Kissangou, a relevé plusieurs défis en application des recommandations et décisions issues du 4e congrès national. C'est le cas de la normalisation des transferts des apprenants ; des recouvrements d'argent auprès des parents d'élèves insolvables par un huissier de justice ; de la formation de plus de 150 enseignants à travers l'Ecole nationale d'instructeurs privée en trois promotions et de la bonne collaboration avec les gérants des structures étatiques telles que les impôts ; l'inspection du travail, la Caisse nationale de sécurité sociale et la police.

Le directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation du Niari, Roland Nkalath, n'a pas manqué à son tour d'épingler plusieurs maux qui minent l'école privée dans cette partie du pays, entre autres, les transferts illicites, le manque d'harmonie entre le temps d'apprentissage et la masse horaire fixée des différentes séries, les classes tronc commun, les passages automatiques ainsi que la création et l'ouverture des écoles sans autorisation au préalable .

Ce congrès départemental de la Conapeco Niari a été placé sous la présidence du secrétaire général de cette plateforme, Bernard Mibakanina, qui avait à ses côtés le président sortant, Anselme Kissangou, et le quatrième vice-président de la Conapepco, Nzahou Tsimbi.

Notons que la Conapepco a pour mission de défendre les intérêts des écoles privées. Elle tiendra son congrès national du 25 au 26 mars au Palais des congrès, à Brazzaville.