Ile Maurice: Campagne de sensibilisation - Baisse des incendies dans les champs de canne

361 d'hectares de champs de canne ont été brûlés en 2022. Et ce, contre 467 hectares en 2021 et 1 628 hectares en 2020. Ces chiffres d'Alteo et de Terra indiquent une baisse du nombre d'incendies dans ces champs.

Qui dit bonne récolte, dit bonne rentabilité. Cette baisse a permis de broyer plus de 1,5 million de tonnes de cannes dans les usines. Ceci a fini par générer un important apport de devises étrangères à l'exportation.

Ce changement a été observé après le lancement de la campagne de sensibilisation #ARETBRILKANN en 2021 par Terra et de #YesWeKann en 2022 par Terra et Alteo, en collaboration avec la SWAN, qui ont voulu réveiller les consciences. Ces actions ont été menées avec le soutien d'autres parties prenantes comme la police et les pompiers. Les incendies de champs de canne ont des conséquences désastreuses. Cette baisse est importante sur le plan économique aussi bien qu'environnemental.