Ile Maurice: Restrictions sanitaires 2021 - Un homme reconnu coupable de non-port du masque

Coupable. C'est le jugement prononcé par la magistrate Zeenat Cassamally du tribunal de Port-Louis le 31 janvier contre Jean Sylvester Bourday, qui n'avait pas respecté l'obligation du port du masque en 2021. Les arguments de l'accusation reposent sur le témoignage du constable Gunputh qui affirme qu'il était de service le 6 juin 2021 quand il a vu l'accusé marchant dans la rue Sun Yat Sen, à Port-Louis, sans son masque et l'a verbalisé.

L'accusé a, pour sa part, déclaré qu'il était assis devant son lieu de travail, et rangeait ses affaires dans son sac après avoir mangé, quand un véhicule de police s'est arrêté près de lui. "Trois policiers se trouvaient dans le véhicule, ils se sont renseignés sur mon masque et je leur ai dit que je mangeais." Il a cependant concédé qu'il savait qu'il devait porter son masque et ne le portait pas. La magistrate a d'abord cité les règlements 4(1) et 8 du Covid-19 Regulations et de la Quarantine Act, qui stipulent qu'il est interdit à une personne de ne pas porter de masque sur le nez et la bouche ailleurs que dans son lieu de résidence habituelle.

Toutefois, le paragraphe 4(2) prévoit des exceptions, à savoir, quand une personne voyage seule dans un véhicule privé ou que le conducteur et les autres passagers vivent sous le même toit ; quand il lui est légalement ordonné d'enlever son masque pour vérifier son identité ou celle de l'enfant ; quand il exerce une activité où il doit l'enlever son masque pour porter ou utiliser d'autres équipements pour mener à bien cette activité. "Outre sa version incohérente, le non-port de masque par l'accusé ne tombe pas sous ces exceptions. Je le déclare donc coupable", a conclu la magistrate qui prononcera la sentence à une date ultérieure.