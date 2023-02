Ile Maurice: Comparution de Bruneau Laurette - "Je suis prêt à confronter Lucifer en cour"

"Je suis prêt à confronter Lucifer en cour car je crois en une justice divine", déclara Bruneau Laurette, et la salle répondit:"Amen!" Ceci n'est pas un conte, mais bien la comparution en cour de district de Moka ce lundi 6 février, de Bruneau Laurette. L'activiste social et politicien avait été arrêté en novembre 2022 après que la Special Striking Team ait prétendument découvert 42 kg de hashish dans le coffre de sa voiture. Depuis, s'en sont suivies plusieurs audiences où Bruneau Laurette a dû comparaître pour débattre de sa remise en liberté sous caution. La journée avait une note particulière, car beaucoup de ceux venus soutenir l'activiste s'attendaient à le voir repartir en homme libre.

Ce sera vers 11h15 que Bruneau Laurette arrivera en cour de district de Moka, toujours dans un blindé de la SMF. Telle une scène de film américain, le blindé arrivera escorté par deux motards de la police, et suivi de deux vans de l'unité du Groupement d'Intervention de la Police Mauricienne. Le blindé fera son entrée dans l'enceinte de la cour de Moka sous les cris des sympathisants infatigables et peu nombreux scandant: "Pa tous nou Bruneau", ou encore "Bruneau inosan". Alors que nous nous tenons à l'extérieur sur un monticule dominant l'entrée du tribunal de Moka, un policier tentera de nous intimider, nous demandant de bouger de là où nous sommes :"Hey bouze depi laba", criera-t-il en s'approchant de manière déterminée, mais il sera rapidement recadré par ses collègues qui lui expliquent que nous nous trouvons à l'extérieur de l'enceinte du tribunal et que nous ne faisions que notre métier. Excès de zèle ?

Beaucoup se demanderont pourquoi il y a très peu de personnes mobilisées devant le bâtiment de la cour ? La réponse sera vite évidente. En effet, après avoir prié ensemble, les sympathisants se sont tous rendus à l'intérieur du bâtiment pour assister aux débats sur la motion de remise en liberté de celui qu'ils appellent 'Leur Soldat'. Larmes et désolation se liront sur les visages des sympathisants en voyant entrer un Bruneau Laurette qui a visiblement perdu beaucoup de poids, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon marron et muni d'un carnet avec ses preuves qu'il déposera pour défendre et laver son nom. "Linn megri. Bondie pe get zot", pleure celle qu'on surnomme Matante Georgette.

Ce sera vers 16 h que Bruneau Laurette quittera la cour de Moka, toujours sous les cris des sympathisants. "Kan mo ekout seki finn pase zordi, pena okenn rezon pa larg sa boug la. Kifer pe per li ? Kifer pann al aret Franklin ? Mo sorti Tamarin mo kone ki mo pe dir", lancera Percy Yip Tong, déçu comme les autres sympathisants de voir Bruneau Laurette reconduit en cellule une fois de plus pour comparaître à nouveau ce jeudi 9 février.