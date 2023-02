Ile Maurice: Saison estivale - Les risques en randonnée en montagne

Avec la saison estivale, viennent les grosses averses. La semaine précédente, Maurice a été sous un avis de pluies torrentielles.

Les pluies intenses apportent, sur une courte durée, une importante quantité d'eau. Une grande partie de l'île vit un véritable cauchemar depuis quelques jours, surtout les villages du Sud qui se noient sous des tonnes d'eau. On a eu droit à des phénomènes impressionnant sur la montagne Le Morne. Des belles chutes d'eau tombant du haut de cette imposante montagne située dans le sud-ouest de Maurice pouvaient être observées, même scenario sur la montagne le Pouce. Faire de la randonnée pendant la période des pluies est toutefois un danger réel pour vous. Quelles sont les mesures de précaution à prendre ? Explication avec Fawzee Barkhut.

Comment partir en randonnée en toute sécurité ? Le randonneur Fawzee Barkhut, 48 ans, connaît tous les coins et recoins des montagnes à force de les escalader. Il peut passer sa journée à raconter la beauté des huit montagnes les plus pittoresques de Maurice. "Il y a plus de 30 ans, mes amis de la SMF et moi avons exploré les Gorges de la Rivière-Noire. Ce n'était pas facile du tout. Nous avions frôlé la mort car il y avait des éboulements, des rivières en crue. Il y a beaucoup d'endroits très dangereux à Maurice. Il ne faut jamais prendre de risque sans se faire accompagner. Ena boukou zeness inn pran ban gro risk. Pa krwar ki kan ou finn grimp montagn ek ou finn trap enn bout lakord ou fini vinn eksper ou enn jack dan grimp montagn", conseille-t-il. "Même si vous êtes un grand fan de la nature, pendant les périodes de pluies, il faut impérativement éviter les montagnes et les cascades. Il ne faut jamais jouer avec la nature."

Les pluies ont affecté les sentiers et les sites. Le risque naturel est bien réel. Des éboulements ont été signalés à la montagne Corps-de-Garde à Rose-Hill. Un risque passé inaperçu auprès des randonneurs venus profiter de la nature. Malgré les interdictions, le public est au rendezvous. Si d'autres sites sont librement accessibles, la prudence y est également de mise. Avant de s'aventurer sur ces sites, les randonneurs doivent prendre en compte la météo du jour, mais également celle des jours précédents. "Par prudence, on s'informe toujours avant pour être sûr qu'il n'y a pas de danger, qu'il s'agisse de la rapidité de l'eau ou de la pollution", explique Fawzee Barkhut.

Le randonneur recommande aux personnes désireuses de faire des randonnées de ne jamais y aller seul. "Les sorties en solo sont à éviter. Mieux vaut partir en groupe et accompagné d'un guide professionnel de préférence. Ces guides ont une connaissance des lieux. Aller à la montagne ou dans une forêt n'est pas comme se rendre dans un centre commercial. Il y a des choses basiques à respecter. Si un individu s'en va en solo et se retrouve en difficulté, il ne pourra compter sur personne pour l'aider. Alors que si on fait une randonnée avec un groupe et des professionnels, on sait quoi faire pour venir en cas de problème", fait-il remarquer. En cas de fortes précipitations, le niveau de l'eau monte vite. Il faut agir vite, comme le rappelle Fawzee Barkhut. "Quand ça arrive, on rentre dans la forêt. Il ne faut pas rester dans le milieu de la rivière, il faut toujours être à gauche ou à droite."

L'évaluation des risques

Chaque activité en plein air doit faire l'objet d'une évaluation des risques. C'est, en effet, celle-ci qui déterminera les précautions à prendre, en préventif et aussi en réactif. Selon notre interlocuteur, les activités extérieures comportent des risques qui ne peuvent pas être éliminés sans détruire leur unicité. Les dangers durant les sorties en cascade sont la hauteur des chutes d'eau, les risques de crue, la profondeur des vasques et la complexité des accès. En montagne, il faut faire attention aux chutes de pierres et à la complexité des sentiers.

Lors d'une activité au coeur de la nature, les participants sont souvent loin des sources d'aides et sans réseau téléphonique. Il est donc vital que les guides aient la compétence technique pour effectuer un sauvetage immédiat ou aient une connaissance des premiers secours en milieu sauvage, mais plus encore. Au cas contraire, la plupart des accidents surviennent non seulement suite à un mauvais jugement, mais surtout si les capacités du guide sont surestimées. Souvent, les guides retenus pour une excursion indiquent aux participants qu'ils vont appeler les services de secours en cas d'accident. Malheureusement, cette affirmation ne suffit pas, car il est probable que l'accident se produise loin de toute aide. Quand les secours débarquent, il est peut-être trop tard. Les accidents arrivent rarement, toutefois, lorsqu'ils surviennent, ils peuvent être mortels, dit-il. "L'accident durant une sortie en plein air est défini comme un événement inattendu et non conforme à ce qu'on pouvait raisonnablement prévoir. Par contre, le guide qualifié va déterminer, dans la mesure du possible, la majorité des risques qui influencent la sortie. Au cas contraire, ne pas les prendre en compte équivaut à de la négligence", affirme Fawzee Barkhut.

Orage en montagne, que faire ?

Certes, ça peut être beau, impressionnant et spectaculaire mais attention quand même. Outre le débordement des rivières, les chutes de pierre, la chute rapide des températures et la grêle, le danger principal est celui d'être frappé par la foudre. Surtout essayez de ne pas être sur une arête, crête ou sous un arbre isolé où vous allez faire point culminant. Ensuite ne cherchez pas à vous mettre à l'abri sous un arbre ou bloc rocheux. Éloignez-vous aussi de tout point d'eau, lac, rivières, ruisseaux... car l'eau est conductrice d'électricité. Déposez tous vos objets métalliques comme vos bâtons de marche et éloignez-vous en. La bonne position est accroupi, (pieds serrés, bras autour des genoux, tête posée sur les genoux) sur votre sac à dos, ou n'importe quel isolant sans que vos pieds ne touchent le sol. Si vous êtes en groupe laissez de la distance entre chacun. Enfin, restez calmes et patientez jusqu'à l'éclaircie suivante pour poursuivre votre randonnée, les orages sont souvent intenses mais de courte durée.