Cote d'Ivoire: Semaine de la sécurité routière - 1678 véhicules verbalisés au deuxième jour de l'opération

"7680 automobilistes sensibilisés, 1678 autres verbalisés, 106 véhicules mis en fourrière lors des opérations de la deuxième journée de la semaine de la sécurité routière. Ces chiffres sont le résultat du déploiement par le gouvernement sur le territoire national d'un effectif de 5877 agents issus des forces de police et la gendarmerie nationale", rapporte une note de presse de la Direction de la communication du Ministère des Transports, transmise à Fratmat.info, ce dimanche 5 février 2023.

Selon M. Etienne Kouakou, le coordinateur de la sécurité routière pour le compte du Ministère des Transports, le maillage du territoire national se poursuit. A l'en croire, les actions de la semaine de la sécurité routière sont portées notamment sur la sensibilisation mais aussi et surtout la répression. Et ce, dans le but d'améliorer le comportement des usagers sur les routes.

M. Kouakou n'a pas manqué de pointer du doigt la récurrence de certaines infractions. Il s'agit principalement des défauts de visite technique, de plaque d'immatriculation, d'assurance et le non-port du casque de protection par les conducteurs d'engins à 02 et 03 roues ainsi que l'usage du téléphone au volant ou au guidon et enfin le non-respect du code de la route.

Pour terminer, il a fait savoir que cette nouvelle semaine sera marquée par une plus grande présence du dispositif sur le réseau routier notamment l'autoroute du nord.