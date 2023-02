Maroc: Parution du 75ème numéro de la revue de la Gendarmerie Royale

Rabat — Le 75ème numéro de la Revue de la Gendarmerie Royale vient de paraître, traitant de divers sujets et thématiques avec en tête une rubrique dédiée aux "Activités Royales", ainsi qu'un dossier sur la "Protection du patrimoine archéologique" et un reportage consacré au Commandement régional d'Errachidia.

Dans son éditorial, la revue trimestrielle (janvier-mars 2023) met en avant "le potentiel archéologique à la fois riche et surprenant" du Maroc, notant qu'en raison de sa situation géographique et de son histoire multiséculaire, le Royaume suscite de plus en plus l'intérêt des scientifiques et des archéologues de par le monde.

"La datation de l'homme de Jbel Ighoud, la découverte des plus anciens colliers dans la grotte de Bizmoune à Essaouira et des plus anciens outils en os à Harhoura sont autant de faits révélateurs de la dynamique que vit le Maroc dans ce domaine", explique-t-on, soulignant les mesures mises en place par le Royaume pour préserver ce patrimoine et en faire un levier de développement économique.

La rubrique "Activités Royales" relaye le texte intégral du Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l'occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte. Elle s'attarde aussi sur la réception par SM le Roi, au Palais Royal de Rabat, du secrétaire général des Nations Unies, l'inauguration par le Souverain de la nouvelle gare routière de Rabat et la réception par SM le Roi, au Palais Royal de Rabat, de l'équipe nationale de football à son retour du Mondial-2022 au Qatar.

Dans la rubrique "Décryptage", la revue s'intéresse à la rencontre entre Onu-Femmes et la Gendarmerie Royale, dans le cadre d'une journée d'étude et de sensibilisation sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi 103.13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes.

Elle y revient également sur la 13ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, mettant en avant la filière chevaline comme l'un des facteurs du développement territorial du Royaume.

Sous le titre "Protection du Patrimoine archéologique: Une contribution effective de la Gendarmerie Royale", le dossier de ce 75ème numéro met en avant l'action de de la Gendarmerie Royale dans le domaine de la protection et de la préservation des biens archéologiques et culturels, notamment à travers la surveillance permanente des sites nationaux, mais aussi par l'ouverture d'enquêtes judiciaires en cas de vol ou d'atteinte.

Le dossier comprend une interview avec le Colonel-Major Mouhcine Boukhabza, chef du service central de la police judiciaire de la Gendarmerie Royale, dans lequel il passe en revue les efforts entrepris par la Gendarmerie Royale dans la lutte contre les atteintes au patrimoine archéologique et le trafic illicite des biens culturels.

Un autre entretien avec Samir Addahre, ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès de l'UNESCO, apporte un éclairage sur les principaux axes de la stratégie de l'UNESCO en matière de préservation du patrimoine culturel mondial, notamment archéologique.

Le dossier propose également une analyse de l'expert Abdeljalil Bouzouggar, directeur de l'Institut national des sciences de l'archéologie et du patrimoine, dans laquelle il donne un aperçu sur la recherche archéologique au Maroc, son évolution et son avenir, ainsi qu'un éclairage du professeur et président exécutif de l'Institut de recherches archéologiques préventives (France), sur l'archéologie préventive et ses perspectives d'avenir.

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, est l'invité de la Grande Interview de ce numéro dans laquelle il revient sur les efforts déployés par le Royaume pour la protection, la conservation et la valorisation du patrimoine archéologique et culturel national.

En outre, la rubrique "Stratégie" se penche, avec le directeur du Centre Energie et Climat de l'Institut français des Relations internationales, Marc-Antoine Eyl-Mazzega, sur la géopolitique du dessalement d'eau de mer.

La rubrique "A la découverte de... " offre, quant à elle, un tour d'horizon de la région de la Gendarmerie Royale d'Errachidia, appuyé d'une interview avec le colonel Nabil Ziraoui, commandant cette région de la gendarmerie d'Errachidia et un reportage sous le titre "Le gendarmes d'Errachidia au service du développement touristique de la région".

Par ailleurs, la rubrique "Focus" met l'accent sur le caractère universel de l'inflation actuelle dans un entretien avec Abdelmajid Ibenrissoul, professeur de l'Enseignement supérieur et directeur du Laboratoire de Recherche en ingénierie scientifique des organisations à l'Université Hassan II de Casablanca-ENCG.

La rubrique "Santé" s'intéresse au fonctionnement de la mémoire et à la maladie d'Alzheimer dans le cadre d'un entretien avec le neuropsychologue Francis Eustache, partageant avec les lecteurs quelques éléments indispensables pour l'entretien, la conservation et le renforcement de la mémoire.

Dans la dernière rubrique de ce numéro "Sport", la revue revient, entre autres, sur l'accueil chaleureux réservé à l'équipe nationale de football après sa participation exceptionnelle à la Coupe du Monde au Qatar 2022 et la victoire de l'équipe féminine de l'As-Far en Ligue des Champions de la CAF.