Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07 Février 2023

Côte d’Ivoire : Politique- Des cadres du Pdci et Ppa-Ci rejoignent le Rhdp

Le Rhdp, le parti au pouvoir, a accueilli quatre nouveaux adhérents, dont l'ex-directeur de Cabinet de l'ancien président Henri Konan Bédié, le chef du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci). « Ce 6 février 2023, nous, M. N'Dri Kouadio Pierre Narcisse, vice-président du Pdci, président du Conseil de surveillance du Pdci, membre du Bureau politique du Pdci et M. Kouamé Kouakou Lacina, secrétaire général du Conseil de surveillance et membre du Bureau politique du Pdci, déclarons notre démission des organes du Pdci et adhésion au Rhdp », a dit M. Narcisse N'Dri. Le maire d'Agboville (Sud), Albert N'Cho Acho, un transfuge du parti de Laurent Gbagbo, à la tête de la commune depuis 2013, a également déclaré son adhésion au Rhdp. Ces ralliements au Rhdp, le parti présidé par Alassane Ouattara, interviennent à quelques mois des élections municipales et régionales prévues en octobre-novembre 2023, des joutes électorales qui devraient être suivies fin ou début 2024 par des sénatoriales. (Source : Presse locale)

Sénégal : Touba- Une association remet 100 millions de francs Cfa au Khalife général des mourides

L’association « Touba Ca Kanam » qui œuvre pour le développement de la ville sainte de Touba (centre), a remis lundi 100 millions de francs Cfa au Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, en guise d’appui au fonctionnement du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’éducation et la formation (Ccak-Ef) inauguré le même jour, constaté l'Aps.

Mali : Coopération internationale- Sergueï Lavrov à Bamako pour deux jours

Une première : jamais un chef de la diplomatie russe ne s'était rendu dans le pays, malgré sa longue tradition de coopération avec l'Union soviétique. Sergueï Lavrov, est arrivé à Bamako, le lundi 6 février, pour une visite de deux jours, dans un contexte géopolitique particulier pour le Sahel. D'après Bamako, cette visite « matérialise la volonté ferme » des président Goïta et Vladimir Poutine « d'impulser une nouvelle dynamique » à leur coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité ainsi qu'au niveau économique. Elle s'inscrit, également, « en droite ligne du choix politique opéré par le gouvernement de la Transition d'élargir et de diversifier les partenariats stratégiques », écrit le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. (Source : Le Point)

Burkina Faso : Attaques terroristes- Au moins 18 morts dans le nord et l'est

Au moins 12 civils et six soldats ont été tués samedi lors de deux attaques de djihadistes présumés dans le nord et l'est du Burkina Faso, a appris dimanche l'Afp de sources locales et sécuritaires. « Samedi après-midi, des hommes armés ont attaqué Bani", une localité située à environ 40 km de Dori dans la région du Sahel (nord), a déclaré un habitant et « on déplore 12 morts selon le premier bilan », un autre témoin parlant de « 13 morts ». Une source sécuritaire a confirmé l'attaque en évoquant "un lourd bilan", sans donner de chiffre.(Source : Africanews)

Benin : Parlement- Des députés Les Démocrates rendent visite à Reckya Madougou

L'opposante politique purge une peine de 20 ans de prison suite à une condamnation pour « financement du terrorisme » en décembre 2021.21 députés sur les 28 nouvellement élus sur la liste du parti d'opposition Les Démocrates ont été, hier dimanche, à la prison d'Akpro-Missérété, située à environ 50 kilomètres de Cotonou. Les parlementaires y ont vu Reckya Madougou, condamnée à 20 ans de prison pour « financement du terrorisme » en fin 2021. Pour l'opposition béninoise, l'ancienne ministre de la Justice du président Yayi Boni est une détenue politique. Reckya Madougou, qui a aussi été Conseillère spéciale du président togolais Faure Gnassingbé entre 2017 et 2020, avait été arrêtée en mars 2021 sur ordre du Procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet).( Source : Apa)

Congo Brazza : Produits locaux- Un Réseau africain pour les valoriser

La structure a pour mission de booster la production agricole au Congo, en vue de réduire considérablement les importations des denrées alimentaires. Le Réseau africain des produits du terroir a été présentée au public le 4 février à Brazzaville. La structure nouvellement créée a pour objectif de stimuler la production agricole dans le pays en vue de booster le secteur, de réduire les importations et de promouvoir les produits du terroir. Le Réseau africain des produits du terroir est une organisation professionnelle regroupant essentiellement des groupements agricoles, coopératives et acteurs œuvrant dans la production agricole et alimentaire. (Source : Journal de Brazza)

Cameroun : Assassinat de Zogo- Coup d'accélérateur dans l'enquête

Jean-Pierre Amougou Belinga est un puissant homme d'affaires camerounais âgé de 58 ans. Issu d'un milieu modeste, il est parvenu à construire au fil des années un puissant groupe médiatique autour de l'hebdomadaire l'Anecdote auxquels se sont ajouté deux chaines de télévision. Depuis le meurtre sordide du journaliste camerounais, le nom de l'homme d'affaires est régulièrement cité comme étant le commanditaire. Considérée comme un proche du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, Jean-Pierre Amougou Belinga a aussi investi dans les médias en Centrafrique, notamment dans la télévision Vision 4. (Source : Dw)

Ghana : Face à une grave crise économique- Accra fait appel au Fmi

Selon Dw, la situation économique a conduit le gouvernement ghanéen a signé, en décembre dernier, un accord de sauvetage de trois milliards de dollars avec le Fonds monétaire international. Objectif de cet accord, selon le Fmi : consolider les finances publiques, rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette. Considéré jusque-là comme un bon élève du continent africain, le Ghana a du mal à se relever du ralentissement provoqué par la pandémie mondiale de Covid-19. Le pays doit actuellement aussi faire face aux retombées économiques de la guerre en Ukraine. C’est donc pour éviter un défaut de paiement que le président Nana Akufo-Addo s’est tourné vers le Fmi, lui qui avait autrefois promis un « Ghana sans aide ».