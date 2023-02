Sud-Soudan: Médecins d'Afrique Cuamm - La paix passe aussi par la santé des populations

Juba — " Le Sud-Soudan, c'est une mère qui meurt, à une vingtaine d'années, à cause d'une naissance qui a mal tourné, parce qu'elle n'est assistée que par sa grand-mère, dans sa hutte de terre et de boue.

Deux bébés nés à la maison, un troisième à accoucher, et personne pour aller à l'hôpital ou au centre de santé. La fillette sud-soudanaise a environ 2 ans, pèse 8,5 kilos, est toute enflée, ne peut même pas ouvrir ses jambes et ses yeux. Elle souffre d'une forme très grave de malnutrition. Les Sud-Soudanais sont des pères de famille qui marchent pendant des jours, des dizaines et des dizaines de kilomètres, pour emmener leurs enfants malades au premier hôpital disponible et qui, trop souvent, arrivent en retard". Ce sont les données réelles fournies directement à l'Agence Fides par Elisa Bissacco du secteur des relations avec les médias de Médecins d'Afrique Cuamm.

"Je n'oublierai jamais les visages des enfants que j'ai soignés, les regards des mères accroupies sous le lit de leurs enfants, le silence des parents des malades assis sur la véranda à l'extérieur de l'hôpital, attendant, espérant, et leur chagrin lorsque je leur ai dit que leur proche n'avait pas survécu", raconte Francesca, une infirmière de Cuamm.

"Ici, le droit à la vie, à la santé, à la sécurité, n'existe pas. On peut le lire dans les yeux résignés des mères qui n'ont rien à manger pour leurs enfants, mais aussi dans les yeux désabusés des soldats qui ne savent plus pourquoi ils se battent et meurent loin de chez eux, sans salaire et sans nourriture, des garçons qui ont toujours faim, grands comme des poteaux et minces comme des bâtons", raconte Alessandra, chirurgienne de Cuamm.

C'est un engagement difficile et invisible, celui des médecins et des opérateurs de Cuamm, fait de patience, de persévérance, de beaucoup d'obstination et de confiance.

"C'est notre façon de rendre effectif et concret, chaque jour, ce "Euntes, curate infirmos", qui a inspiré les origines et continue de guider le présent de Cuamm", poursuit Elisa. C'est le souci de l'autre qui devient l'Évangile. Nous nous sommes sentis profondément appelés à apporter de l'aide à une population qui a besoin de tout. Et nous avons choisi d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'endroit le plus éloigné, là où personne ne veut aller, dans ces périphéries du monde si chères au pape François, qui ravive aujourd'hui l'espoir avec sa visite qui vient de s'achever".

Indépendant depuis 2011 et en guerre civile depuis 2013, le Soudan du Sud est le pays le plus pauvre du monde, classé au dernier rang (191) de l'indice de développement humain. Une bande de terre rouge, grande comme deux fois l'Italie, posée sur une mer de pétrole, qui n'est pas exploitée, car le Sud-Soudan manque de tout. Routes, infrastructures, services, écoles, santé. C'est l'un des pays les plus fragiles et les plus démunis du monde. Elle compte 12 millions d'habitants, pour la plupart des pasteurs semi-nomades appartenant à différents groupes ethniques qui se battent constamment les uns contre les autres. Quelque 2 millions de personnes sont déplacées.

Les personnes qui ont abandonné leurs huttes, se réfugiant dans d'autres zones à l'intérieur même du pays. On estime que 9 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Un enfant sur deux souffre de malnutrition, de même que deux femmes enceintes sur trois. Il y a très peu de personnel de santé qualifié. Un rapport du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP) datant de mars 2022 dénombre un médecin pour 65 574 personnes et une sage-femme pour 39 000. Cela signifie que seule une mère enceinte sur 1 953 peut bénéficier d'un accouchement assisté par une personne compétente et formée.

C'est un tableau dramatique, souligne Bissacco. Et face à la souffrance de notre frère, nous avons choisi de ne pas nous détourner, car les besoins des plus pauvres et des derniers deviennent notre priorité. Toujours "avec l'Afrique", en accompagnant la population et les autorités pour marcher, pas à pas, et grandir ensemble.

Nous avons commencé en 2006, avant l'indépendance, à l'hôpital de Yirol. De là, le travail s'est étendu à l'hôpital de Lui avec l'école de sages-femmes annexée, à celui de Rumbek, à l'hôpital de Maridi, jusqu'à aujourd'hui, où Cuamm est le partenaire officiel du gouvernement sud-soudanais pour fournir des soins de santé de base à la population. Nous sommes présents dans 11 comtés, où nous soutenons 103 établissements de santé périphériques ; 4 hôpitaux (Yirol, Lui, Rumbek, Cueibet) ; 2 instituts des sciences de la santé, avec environ 1 350 agents de santé nationaux et 924 agents de santé communautaires, soutenus par une équipe internationale d'environ 60 personnes.

Votre travail est une manière concrète de mettre en pratique ce que nous demandons chaque jour dans le Notre Père. Vous vous engagez pour que le pain quotidien ne manque pas à tant de frères et sœurs qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à des soins de santé normaux et élémentaires". Ce sont les mots que le Pape François lui-même nous a adressés lors de la rencontre qui s'est tenue au Vatican le 19 novembre 2022 (voir Fides 18/11/2022). Et ils sont la réalité que nous vivons au quotidien, convaincus que la paix passe aussi par la prise en charge de la santé des personnes."

"Le voyage n'en est qu'à son début", conclut le responsable du secteur des relations avec les médias de Cuamm. Le chemin à parcourir pour que le Sud-Soudan devienne un pays où les gens vivent dans la dignité est encore long. Nous espérons vraiment que ce voyage du Pape sera la première pierre posée pour reconstruire la paix, car ce n'est qu'ainsi que chaque problème pourra trouver une solution".