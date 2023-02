Nigeria: Serie A / Naples - Osimhen et Kvaratskhelia, troisième duo le plus prolifique d'Europe

Les attaquants de Naples Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia constituent le troisième duo le plus prolifique de toute l'Europe.

Le Nigérian de 23 ans et le Géorgien de 21 ans forment l'un des duos les plus offensifs d'Europe cette saison. Cela s'est concrétisé dimanche face à la Spezia, quand Kvaratskhelia a ouvert le score sur penalty et Osimhen a marqué un doublé ensuite.

Kvara et Osi ont marqué au total 24 buts en championnat cette saison. Soit, 8 pour le Géorgien et 16 pour le Nigérian. Cela fait d'eux le troisième meilleur partenariat offensif d'Europe et le meilleur d'Italie.

Le meilleur partenariat est formé de Erling Haaland (25 buts) et Phil Foden (7), qui ont déjà marqué 32 buts en Premier League avec Manchester City. Le deuxième duo le plus prolifique est celui de Kylian Mbappé (13) et Neymar (12) qui totalise 25 buts en Ligue 1 avec le PSG.