Ghana/Congo-Kinshasa: Turquie - Pluie de soutiens à Christian Atsu disparu après le séisme

Christian Atsu est toujours porté disparu dans les ravages causés par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie. Des messages de soutien lui sont envoyés de partout.

Remplaçant dimanche dans leur match de Süper Lig turque contre Kasimpasa, Atsu a marqué un but salvateur dans les tous derniers instants de la partie à la 97e minute. L'ex star de Chelsea, est ensuite rentrée chez elle, tout comme ses coéquipiers à Hatayspor.

Ce lundi matin, la Turquie a été frappée par un séisme qui a fait des millier de morts. Selon des informations en Turquie, trois joueurs de Hatayspor ont déjà été retirés des décombres. Ce sont, l'attaquant Bertug Yildirim et les défenseurs Kerim Alici et Burak Öksüz qui se portent bien.

Cependant, Atsu est porté disparu et serait toujours sous les décombres à Hatay, l'une des régions touchées par le séisme en Turquie et en Syrie. L'ancien joueur de Vitesse en 2013-14 a reçu le soutien de son ancienne équipe néerlandaise sur Twitter.

" Nos pensées sont avec toi, Christian et toutes les personnes touchées par la tragédie en Turquie et en Syrie. ", écrit Vitesse. D'autres équipes comme Bournemouth, Malaga ou encore Newcastle United ont aussi réagi sur Twitter. L'international congolais de la RDC Chancel Mbemba a également eu une pensée pour la star ghanéenne de 31 ans.

L'ancien attaquant d'Everton et de Porto n'est pas le seul porté disparu de l'équipe turque, le directeur technique Taner Savur, étant aussi sous les décombres. Leur recherche, ainsi que celle des nombreuses autres victimes, se poursuivent.

Praying for some positive news, @ChristianAtsu20. 🙏🖤🤍 pic.twitter.com/HQT6yZOmRB

-- Newcastle United FC (@NUFC) February 6, 2023

Our thoughts are with you, Christian and all people affected by the tragedy in Turkey and Syria. 🙏💛🖤 pic.twitter.com/O5mk4LRvb4

-- Vitesse (@MijnVitesse) February 6, 2023

Christian Atsu, buteur de dernière minute hier soir pour Hatayspor, avait rendu heureux toute la région de son club. 😢

Aujourd'hui, le joueur est disparu sous les décombres et la région particulièrement touchée suite au tremblement de terre... 💔🇹🇷🇬🇭 pic.twitter.com/TYuwSdZSnc

-- Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 6, 2023