Gabon: Oyem / PDS - Les nouveaux responsables installés

Il s'agit des coordonnateurs, provincial, de deux arrondissements et ceux d'une vingtaine de cellules qui ont été installés à Oyem dans le compte du Parti pour le Développement et la Solidarité sociale (PDS).

C'est Jean trois Seize Edou Edou qui est le chef de file, en sa qualité de Coordonnateur provincial pour faire le "Job" sur le terrain afin de ratisser large pour aboutir avec plein succès aux bons résultats de son parti en cette année charnière marquée par les élections générales.

En quatre mois, cet homme dynamique, rassembleur a su mobiliser une bonne partie des hommes et femmes de confiance pour mettre en place des structures de bases afin de raviver à nouveaux la flamme du PDS dans la cité de Nkoum-Ekiègne et ce n'est pas un inconnu du bataillon politique, il est considéré par plus d'un comme un faiseur de loi partout où il est passé.

Le parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) si cher au Me Seraphin Ndaot Rembogo s'est réinventé en ses retrouvailles politiques avec cette série d'installations programmée le week-end dernier dans la ville d'Oyem. Le Secrétaire général Jean de Dieu Yembit Mangala, à ses cotés, la coordinatrice nationale du conseil exécutif Lyly Obame ,venus tout droit de Libreville, ont marqué de leur présence pour y procéder aux rituels des installations des responsables locaux, dont l'idéologie de ce parti socialiste place l'homme au centre de son action.

Des interventions, des jeunes, en passant par les femmes et les sages tous ont réaffirmé leur indéfectible attachement aux idéaux de ce parti de l'opposition dit modéré. Quant au coordonnateur Jean Trois Seize Edou Edou a dans son laïus mis l'accent sur quatre engagements. Sur sa feuille de route qui se résume à se mettre pleinement au suivi idéal de la république et ce sans discrimination aucune afin de redorer le blason pour l'épanouissement du parti de façon à conquérir les espaces vides et de reconquérir ceux déjà existant.

Il faut dire que le samedi dernier, c'est la vague orange qui s'est déferlée dans les rues d'Oyem. Par ailleurs dans les deux arrondissements, les charges incombent aux bâtisseurs, Ben Hamann (1er) et de Steeve Engoang Efoua .

Le Secrétaire Général, pour son mot de fin, a exhorté l'ensemble des bâtisseurs à se mettre désormais au travail pour récolter une belle moisson au terme des échéances à venir, non sans faire l'historique du parti qui au jour d'aujourd'hui a seize ans d'existence, né de l'éclatement du PGP. C'est dans une forte ambiance militante que les bâtisseurs se sont séparés.