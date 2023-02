Angola: Le Président João Lourenço consterné par les tragédies en Turquie et en Syrie

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé sa profonde consternation face au grand nombre de morts causés par le tremblement de terre qui a secoué aujourd'hui plusieurs régions de Turquie et de la Syrie.

Selon une note des Services d'appui au Président de la République à laquelle l'ANGOP a eu accès, le Chef de l'Etat a envoyé un message à son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan, à qui il a exprimé ses profonds regrets et la solidarité au nom de l'exécutif angolais et en son propre nom.

Dans un autre message, celui-ci adressé au Président Bashar Hafez Al-Assad, l'homme d'État angolais a également déploré la tragédie qui a frappé le territoire syrien aujourd'hui et a fait un grand nombre de victimes.

"J'exprime mes condoléances pour cet événement tragique et exprime ma solidarité infaillible en ce moment dramatique, et veillez présenter nos plus sincères condoléances aux proches des victimes mortelles, au nom de l'exécutif angolais et en mon propre nom", lit-on dans le message du Président João Lourenço à son homologue syrien.

Plus de 2300 personnes sont mortes lors d'un séisme de magnitude 7,8 survenu lundi dans le sud de la Turquie et en Syrie, le plus puissant depuis près d'un siècle. Le tremblement de terre a été suivi quelques heures plus tard d'une forte réplique de 7,5.

Selon l'AFAD, un organe public turc de gestion des catastrophes, les tremblements de terre ont jusqu'à présent tué 1 498 personnes en Turquie et blessé au moins 8 533 personnes.

Selon la source, 2 834 immeubles se sont effondrés, faisant craindre un plus grand nombre de victimes, en plus de centaines de morts en Syrie voisine.

Le tremblement de terre a également fait 430 morts et 1 315 blessés dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien, selon les données du ministère syrien de la Santé recueillies par l'agence de presse SANA. Les données provisoires correspondent aux provinces d'Alep, Lattaquié, Hama et Tartous.

A ces chiffres s'ajoutent 380 morts et plus d'un millier de blessés dans les zones contrôlées par les rebelles dans les provinces d'Idlib et d'Alep, dans le nord-ouest du pays, selon la Défense civile syrienne, connue sous le nom de "casques blancs", via son compte Twitter, où il a déploré "la catastrophe et la dévastation" causées par le tremblement de terre.

Selon Institut d'études géologiques des États-Unis (USGS), le tremblement de terre qui s'est produit aujourd'hui a enregistré une magnitude de 7,8 et des dizaines de répliques ont été ressenties.

Le tremblement de terre s'est produit à 04h17 (01h17 à Lisbonne), à 33 kilomètres de la capitale de la province de Gaziantep, dans le sud-est de la Turquie et près de la frontière avec la Syrie, à une profondeur de 17,9 kilomètres.

Le tremblement de terre a frappé le sud-est de la Turquie et la Syrie et est considéré comme le plus important depuis 1939. Le tremblement de terre de magnitude 7,8 a également été ressenti au Liban, à Chypre, en Israël et en Jordanie.