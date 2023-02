Afrique de l'Est: L'Angola tente de maintenir un processus de dialogue entre la RDC et le Rwanda

Le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu ce lundi 6 février à Luanda par son homologue angolais João Lourenço. Les deux hommes ont échangé sur les tensions persistantes entre Kinshasa et Kigali et les offensives du M23 dans l'est de la RDC.

Pas de communiqué final, ni d'interview ou conférence de presse. Le tête-à-tête a duré environ deux heures. Rien n'a filtré de l'entretien, exactement comme la veille lors de la rencontre à Oyo, au Congo-Brazzaville, entre les présidents des deux Congo.

Les sources de la présidence angolaise précisent juste que la réunion de ce lundi était prévue avant le sommet de Bujumbura tenu samedi dernier. Elle a été faite à l'initiative du président João Lourenço qui souhaite relancer le délicat processus de paix entre Kinshasa et Kigali.

À ce propos, les partenaires européens et américains insistent pour maintenir un cadre de dialogue entre Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Ils comptent particulièrement sur l'influence du président angolais dans la région et les rapports qu'il entretient avec ses homologues congolais et rwandais. C'est d'ailleurs le sens de la visite la semaine dernière de la cheffe de la diplomatie belge à Luanda et à Kinshasa.

Réactiver la feuille de route assortie du chronogramme de retrait du M23 établi en novembre dernier, toujours à Luanda n'est pas facile, mais les autorités angolaises se montrent optimistes. " Nous avons connu 27 ans de guerre ici. Un blocage dans un processus ne nous a jamais découragé ", a dit à RFI un officiel angolais.