Ile Maurice: Secteur bancaire - Hausse de 114,5% de bénéfices pour la MauBank

Rs 263,65 millions. Ce sont les bénéfices après impôts qu'a enregistrés la MauBank lors du dernier exercice financier effectué pour le semestre qui s'est terminé le 31 décembre 2022. En comparant ces chiffres à ceux de la même période en 2021, cela représente une hausse de 114,5 %.

Le revenu d'exploitation a observé la même tendance, s'élevant à Rs 768,90 millions contre Rs 650,88 millions en décembre 2021. Selon les analyses, cette performance est attribuée, principalement, à une augmentation des revenus à travers les intérêts et des résultats d'honoraires et de commissions. Ces chiffres démontrent également une croissance de 11,16% pour le portefeuille net de prêts et avances en comparant la période correspondante en 2021. Il est passé de Rs 18,81 milliards à Rs 20,91 milliards. Quant au ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) et le total des actifs liquides de la banque, ils sont respectivement à 14,15% et représentaient 27,72 % de ses actifs, soit 33,19 % de la base de dépôts.

Satisfait du taux de croissance qui s'accélère de trimestre en trimestre, Premchand Mungar, Chief Executive Officer (CEO) de la MauBank, indique que la banque compte poursuivre sa stratégie sur cette même lancée. Celle-ci est de pénétrer de nouveaux marchés dans les segments Corporate et Global Business. Ce, à travers une diversification des produits et une approche avec des solutions personnalisées en fonction des besoins de l'entreprise ou de son secteur. "Je suis d'autant plus satisfait que, dans la foulée, le ratio charges/revenus de la banque s'est amélioré grandement grâce à l'amélioration de la base du résultat opérationnel couplée à nos efforts soutenus d'optimisation des coûts", ajoute le CEO. C'est "ce qui a valu la récompense de Best Growth Strategy in Banking, Mauritius 2022 de Capital Finance International".