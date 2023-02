Afrique Australe: Les Seychelles et Maurice vont explorer une zone de gestion conjointe pour les concombres de mer

Les pêcheurs de concombres de mer aux Seychelles sont invités à soumettre leurs propositions pour faire partie de la récolte exploratoire de l'espèce dans le cadre de la zone de gestion conjointe (JMA) gérée par les Seychelles et Maurice, a déclaré un haut responsable

Le JMA est le mécanisme de juridiction conjointe entre les Seychelles et Maurice sur une zone des fonds marins et de son sous-sol sous-jacent dans la région du plateau des Mascareignes. Il exclut l'eau et les organismes vivants au-dessus du plateau.

Chrissant Barbe, le point focal de la JMA des Seychelles au Département de l'économie bleue, a déclaré que "pour le moment, dans la JMA, nous ne savons pas combien de concombres de mer il y a dans cette zone, où ils se trouvent exactement et s'il y a bien des concombres dans cette région.

Il a ajouté que cette opportunité donnera donc aux cueilleurs la possibilité de sortir et de découvrir s'ils sont présents et bénéficieront également de leur récolte.

"Il s'agit d'une récolte exploratoire, c'est-à-dire qu'elle se fera aux risques et périls des pêcheurs, qui devront aller chercher eux-mêmes les concombres de mer, où ils reviendront peut-être les mains vides ou avec une fortune", a-t-il expliqué.

La demande de proposition est déjà ouverte et les personnes intéressées ont jusqu'au 21 février pour soumettre leurs documents à M. Barbe au siège du département qui se situe à Maison Collet dans la capitale, Victoria.

Les documents soumis doivent inclure des pièces d'identité, telles que des cartes d'identité, des documents commerciaux ou d'entreprise, une licence et un permis de pêche, ainsi que la proposition et la méthodologie des activités de pêche aux holothuries.

Le traité pour la zone de gestion conjointe a été signé en 2012 et les deux nations insulaires ont obtenu le droit de gérer les fonds marins couvrant plus de 400 000 kilomètres carrés dans l'océan Indien.

Le processus impliquait la préparation d'une communication conjointe sur le plateau continental à la Commission des limites du plateau continental dans le cadre d'un processus internationalement convenu établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.

"C'est une zone où peu d'exploration a été faite jusqu'à présent et nous avons donc décidé que les deux pays seraient impliqués dans ce programme, dans l'espoir d'en savoir plus sur les ressources que contient la zone", a ajouté M. Barbe.

La récolte des concombres de mer a commencé au début des années 1980 et la pêche a connu un développement rapide. En 1999, il y avait déjà des signes d'épuisement des stocks, notamment une diminution des volumes d'espèces de grande valeur et des pêcheurs obligés de voyager plus loin et de plonger plus profondément pour maintenir les taux de capture, et des inquiétudes ont été exprimées concernant la durabilité de la pêche.

La Seychelles Fishing Authority (SFA) a mis en place des mesures de gestion en 1999 en réponse à l'épuisement local de certaines espèces.

Actuellement, il existe 25 permis de récolte et 4 permis de transformation des holothuries.

Une enquête récemment achevée a montré que certaines espèces d'holothuries semblent résister à une forte pression de pêche tandis que d'autres montrent des signes clairs de surexploitation.

En conséquence, la SFA a imposé une interdiction sur une espèce et des quotas sur d'autres pour la saison en cours qui se terminera en juin.