Algérie: Le premier groupe de la Protection civile se rend en Turquie pour participer aux opérations de sauvetage et de secours

ALGER — Le premier groupe de la Protection civile a pris le départ, lundi, sur ordre du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la base aérienne de Boufarik à Blida, à destination de la Turquie pour participer aux opérations de sauvetage et de secours suite au séisme qui a secoué le sud de ce pays.

Le groupe est constitué, selon le directeur des Statistiques à la DG de la Protection civile, colonel Farouk Achour, de "89 agents classés à l'échelle internationale dans le domaine de l'intervention et de la gestion des risques majeurs", répartis en brigades dont "la brigade de recherche et de sauvetage-déblaiement, la brigade cynotechnique et une équipe médicale spécialisée", en plus d'une équipe logistique dotée de 17 tonnes de matériels d'intervention afin de mener cette mission "noble dans les meilleures conditions".

Le même responsable a également expliqué que les éléments qui participeront à cette mission humanitaire "possèdent un grand savoir-faire et un haut sens de professionnalisme", de manière à "apporter une plus-value à l'opération de sauvetage et de secours ainsi qu'aux opérations d'intervention pour prendre en charge les dégâts occasionnés par le séisme".

Le directeur des Statistiques à la DG de la Protection civile s'est félicité, à cet effet, du soutien apporté par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP) pour "assurer la réussite de cette mission humanitaire qui s'inscrit dans le cadre des traditions ancrées de l'Etat algérien en matière de solidarité internationale".

A noter qu'un autre groupe se rendra en Syrie pour participer aux opérations de sauvetage et de secours suite au tremblement de terre ayant ébranlé ce pays, avait indiqué, plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad.