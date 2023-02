Congo-Brazzaville: Pointe-Noire - Le maire de la ville installé dans ses fonctions

La cérémonie officielle de prestation de serment du maire de la ville océane, Evelyne Tchitchelle, a eu lieu le 4 février en présence de Didier Narcisse Iwandza, président du tribunal de grande instance de la ville et d'autres autorités civiles et militaires.

Dégageant l'importance et le rôle du serment, Chris Zekakany, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, a signifié qu'il s'agit d'une affirmation codifiée qu'une personne prononce et s'engage en vue de bien remplir le devoir d'un service. Ainsi, s'adressant au maire, il a dit: " Par cet engagement sur votre propre honneur, vous serez consacrée en votre qualité d'officier d'état civil ".

Pour se tenir à l'abri des éventuelles manœuvres manipulatrices qui peuvent subvenir en vue de la délivrance des pièces d'état civil, le procureur de la République a aussi exhorté madame le maire de la ville à être plus prudente et plus attentive avant la délivrance de toutes pièces.

Qui est Mme Tchitchelle, née Moé Poaty Evelyne ?

Née en 1950 sous le premier signe de zodiaque qui est celui de feu, de bélier, Evelyne Tchitchelle est la première femme maire de la ville de Pointe-Noire. Elle est issue de la famille royale de Loango. Après ses études primaires, c'est en 1966 qu'elle s'admet au brevet d'études du premier cycle au collège Notre-Dame de Lourdes, avant de s'envoler en France pour un second cycle secondaire où elle a obtenu un baccalauréat littéraire en 1970. En 1986, elle décroche une licence es lettres à l'université panthéon Sorbonne à Paris, et ajoute à cela un brevet de technicien supérieur en action commerciale obtenu à l'Institut universitaire de technologie à Paris.

L'année 1988 marque la fin de son parcours estudiantin. C'est dans son pays natal, le Congo, qu'elle débute sa carrière professionnelle. Dès cette année-là, elle est cheffe de service relations publiques et coopération au ministère du Commerce. Dans la décennie 1992, elle est tour à tour directrice de la Promotion commerciale au Centre congolais du commerce extérieur puis directrice des foires et expositions nationales, directrice de la Coopération au cabinet du ministre du Commerce.

De 2002 à 2004, elle est au Centre congolais du commerce extérieur à Pointe-Noire avant d'être deux années suivantes directrice départementale du Commerce au Kouilou. Entre 2006 et 2022, elle est secrétaire générale de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire. Entre-temps, elle est en 2012 secrétaire de la conférence permanente des chambres consulaires.

Femme de cœur, Evelyne Tchitchelle est handballeuse et n'a pas manqué de se distinguer dans la vie de diverses associations. Mariée et mère de quatre enfants, elle s'intéresse aussi à la lecture et à la musique. Le maire de Pointe-Noire est membre du bureau politique du Parti congolais du travail.