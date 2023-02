Afrique de l'Est: Faustin Twagiramungu - "Paul Kagame détient la solution"

L'ancien Premier ministre rwandais et président du parti RDC - Rwanda Rwiza, Faustin Twagiramungu, estime que Kigali détient la solution à l'insécurité dans l'est de la RDC.

Le 20ème Sommet extraordinaire des dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est (EAC) a eu lieu le samedi 04 février 2023 à Bujumbura sous la présidence du président burundais Evariste Ndayishimiye, par ailleurs président en exercice de l'EAC. Les participants ont appelé à un "cessez-le-feu immédiat de toutes les parties" et un retrait de tous les groupes armés, "y compris les étrangers" dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).

Cette réunion des chefs d'Etat de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC, constituée de sept pays) à Bujumbura, la capitale du Burundi, intervient en pleine recrudescence des violences dans l'est de la RDC.

Les dirigeants ont appelé à un "cessez-le-feu immédiat de toutes les parties" et un retrait de tous les groupes armés, "y compris les étrangers", dans un communiqué publié à l'issue du sommet. Ils ont aussi demandé aux chefs des armées de l'organisation sous-régionale de se réunir d'ici une semaine afin de fixer un calendrier pour ce retrait, et souligné "la nécessité d'un dialogue renforcé entre toutes les parties".

Les présidents de RDC Félix Tshisekedi et du Rwanda Paul Kagame ont participé à la réunion. Kigali et Kinshasa s'accusent régulièrement et mutuellement de soutenir des groupes armés qui leur sont hostiles.

Au micro de Wendy Bashi, l'ancien Premier ministre rwandais et président du parti RDC - Rwanda Rwiza, Faustin Twagiramungu, estime que la solution aux problèmes sécuritaires congolais se trouve au Rwanda.