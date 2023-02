Algérie: Sommet de la Fintech et de l'e-commerce - Les solutions facilitant l'export au menu

ALGER — Les solutions pour faciliter l'export des entreprises algériennes seront au cœur des débats lors du Sommet de la fintech et de l'e-commerce qui se tiendra à Alger les 18 et 19 février, ont indiqué lundi les organisateurs de cette manifestation.

Lors d'une conférence de presse dédiée au sommet prévu au niveau du Centre international des conférences, Abdelatif-Rahal (CIC, Alger), Mourad Mechta, le directeur de la startup de fintech "Guiddini", organisatrice de l'événement, a souligné l'opportunité que représente cette manifestation, notamment à travers plusieurs conférences, pour faire émerger les solutions adéquates au soutien de l'e-commerce générateur de devises pour le pays.

Mechta a plaidé en faveur de la mise en place d'un cadre réglementaire mais aussi technique pour soutenir l'e-commerce en Algérie.

Dans ce cadre, il a relevé des "obstacles techniques" qui doivent être ôtés, selon lui, quant à la réception des devises par les startups lors d'opérations de commerce extérieur.

Le Sommet de la fintech et de l'e-commerce en Algérie, "Algeria fintech & e-commerce summit", se tiendra sous le parrainage du ministre de l'Economie de la Connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, du ministre de la Numérisation et des Statistiques et du ministre de la Poste et des Télécommunications, en partenariat avec le Groupement algérien des acteurs du numérique "GAAN" et le Groupement d'intérêt économique "GIE-Monétique".

L'événement a pour objectif principal de "participer au développement de l'activité de l'e-commerce et le paiement en ligne en Algérie ainsi que de contribuer de manière significative aux objectifs du gouvernement en la matière", selon les organisateurs.

Cette manifestation est dédié à toutes entités privées ou publiques faisant partie de l'écosystème de la technologie financières et du commerce en ligne y compris les institutions financières, les banques, les assurances, les web-marchands, les startups, les hébergeurs, les prestataires de services de livraison et de logistique.

Des conférences et des ateliers pratiques autour de différentes thématiques liées à la fintech seront organisées au cours de cet événement pour lequel les organisateurs prévoient la participation de plus de 50 conférenciers, 100 exposants et plus de 2700 visiteurs.