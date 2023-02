Maroc: Journée mondiale contre le cancer 2023 - Webinaire sur les avancées en matière de soins en Méditerranée Orientale

Casablanca — Les avancées en matière de soins contre le cancer dans la région de la Méditerranée Orientale ont été au centre d'un webinaire organisé à l'occasion de la Journée mondiale contre le cancer 2023 sous le thème "Unir nos voix et agir".

Lors de cette rencontre virtuelle, la Pharmaceutical Research and Manufacturers of America Middle East and Africa (PhRMA MEA), l'Alliance internationale des organisations de patients (IAPO) et l'Alliance personnalisée des soins contre le cancer (PCCA) ont débattu de la façon dont les soins individualisés contre le cancer offrent une nouvelle promesse aux patients atteints de cancer, a indiqué un communiqué conjoint de ces organismes.

La médecine de précision et les soins personnalisés contre le cancer révolutionnent la lutte contre le cancer. Comment cela affecte-t-il la façon dont les patients reçoivent des soins et leur qualité de vie ? Tel fut l'objet de discussions du webinaire, organisé le 1er février 2023.

Ainsi les panélistes ont braqué les projecteurs sur la façon dont les soins personnalisés contre le cancer et la médecine de précision permettent aux patients atteints de cancer de jouer un rôle plus actif dans leur thérapie. Établi pour permettre d'administrer le bon traitement au bon patient au bon moment, l'objectif ultime de ce modèle de soins est d'offrir de meilleurs résultats, une meilleure sécurité des patients et un risque réduit d'événements indésirables.

"Le cancer est l'une des principales causes de mortalité dans le monde, représentant près de 10 millions de décès en 2020 - un chiffre qui équivaut à près d'un décès sur six. Les soins personnalisés contre le cancer, associés à la médecine de précision, offrent la promesse d'affiner les décisions de traitement pour les personnes diagnostiquées avec certains types de cancers", a déclaré Gertraud Eckart, directeur de la politique d'oncologie - Europe de l'Est, Moyen-Orient, Afrique - Merck Sharp & Dohme GmbH (MSD) et responsable du groupe de travail sur la politique en matière d'oncologie PhRMA MEA.

En organisant le webinaire, qui a vu la participation de plus de 200 personnes connectées à travers le monde entier, Eckart a expliqué que son organisation travaillait dur pour faire connaître les soins de santé personnalisés et pour faire comprendre les nombreux avantages qu'ils confèrent aux patients, aux soins de santé professionnels et systèmes de santé.

Pour Kawaldip Sehmi, PDG de l'IAPO, "cette thématique est la première du genre à mettre les soins personnalisés contre le cancer à l'honneur. Il comprend des réflexions de scientifiques et les principaux leaders dans le domaine ainsi que des recommandations politiques ciblant la scène globale des soins personnalisés contre le cancer dans la région".

"Ce document a été produit avec l'aide et le soutien d'organisations de patients et de la société civile de la région, ce qui en fait une référence fondamentale en matière de soins personnalisés contre le cancer, les voix des patients "réels" étant intégrées dans le document. Il fournit une feuille de route complète et une voie à suivre pour s'assurer que les soins personnalisés contre le cancer soient accessibles à tous les patients des pays à revenu faible ou intermédiaire", a-t-il ajouté.

Parallèlement, M. Sehmi a résumé le concept de soins personnalisés contre le cancer de l'alliance avec les "5 P" - prédictifs, préventifs, personnalisés, participatifs et préemptifs.

"Prédictif se rapporte à une meilleure identification des personnes à risque de développer un cancer; la prévention implique des campagnes d'éducation et de promotion de la santé; participatif signifie s'assurer que les individus participent activement à leurs soins contre le cancer; des couvertures personnalisées utilisant les dernières technologies pour offrir des traitements sur mesure; et les mesures préemptives visent à donner aux systèmes de santé les moyens de faire face aux situations avant qu'elles ne se détériorent", a-t-il expliqué.

M. Sehmi a également souligné les dernières propositions de l'Alliance personnalisée pour les soins contre le cancer concernant la région de la Méditerranée orientale, une région désignée par l'OMS comprenant 22 États membres du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord - des États riches en pétrole aux pays en développement pauvres. Il a profité de la discussion pour appeler à l'unité dans la prestation de soins contre le cancer aux quelque 730 millions d'habitants de la région.

"Cette année, l'OMS célèbre son 75e anniversaire. C'est le moment idéal pour évaluer et réorienter nos soins contre le cancer pour les prochaines décennies en investissant dans des technologies et des approches personnalisées en matière de soins contre le cancer, en exploitant la médecine génomique, les soins de santé numériques, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique afin que nous puissions obtenir notre diagnostic de cancer et son traitement pour le bon patient, au bon moment, et en le traitant avec les bons traitements", a conclu M. Sehmi.

La Journée mondiale contre le cancer 2023 est la deuxième année d'une campagne de trois ans appelée "Combler le fossé des soins". Pour l'édition de cette année, le webinaire a abordé le thème de 2023 "Unir nos voix et agir", en présentant le récent rapport sur les soins personnalisés contre le cancer - des opportunités pour les patients au Moyen-Orient et en Afrique.

Dans le cadre de la commémoration de la campagne "Combler le fossé des soins" de la Journée mondiale contre le cancer, le webinaire a abordé le rôle de l'Union internationale contre le cancer (UICC) dans la mise en œuvre et la création d'initiatives mondiales visant à réduire les inégalités dans les soins contre le cancer. Dans sa deuxième année, il a mis en évidence le rôle important que tout le monde peut jouer en unissant les voix et en prenant action.

"La Journée mondiale contre le cancer ne sert pas uniquement à élever les voix et faire la lumière sur la journée, mais c'est aussi un combat à mener. C'est un combat pour assurer un diagnostic et un traitement appropriés pour les bons patients, au bon moment, aux bons endroits, et rendre l'expérience aussi bonne que possible pour eux. C'est l'appel à agir pour prévenir et éduquer sur le cancer", a déclaré Hana Chaar Choueib, membre du conseil d'administration de l'UICC et directrice générale du Centre de cancérologie pour enfants du Liban (CCCL).

Cela donnera les bons résultats souhaités une réduction des mortalités et une augmentation des taux de guérison, dans l'espoir d'atteindre les objectifs de développement durables de l'agenda 2030 des Nations Unies", a-t-elle poursuivi.

Mme Choueib a aussi appelé à "établir des partenariats et à joindre les efforts. Il s'agit d'un rapport de référence pour la communauté du cancer qui met en évidence les inégalités de longue date dans les soins contre le cancer au sein des pays et entre les pays du monde. Nous visons cette année à battre les records d'activités de l'année dernière et, espérons-le, à nous donner la main pour combler suffisamment le fossé des soins, sinon tous, et offrir de meilleurs parcours avec le cancer aux patients du monde entier".

Le Dr Guy Fones, responsable du mécanisme mondial de coordination sur les MNT, Organisation mondiale de la santé (OMS), soulignant l'importance de l'individu ayant une perspective d'expérience vécue et l'engagement de l'OMS sur ce sujet, a déclaré : "Nous devons nous éloigner du modèle actuel de traitement du cancer appliqués aux individus et plutôt passer à un système holistique qui engage de manière significative et intègre mieux ceux qui ont une expérience vécue du cancer en tant que partenaires actifs dans le processus".

Et d'ajouter : "Il est essentiel d'assurer une approche de la santé fondée sur les droits qui implique l'utilisation de l'expérience vécue, de l'expertise et des perspectives de leurs individus pour façonner l'ensemble de nos services de santé, à travers la promotion, la prévention, le traitement et les soins palliatifs. En fin de compte, cela garantira que nos systèmes de santé soient efficaces, efficients et durables et peuvent, de manière cruciale, améliorer la santé pour tous".

Enfin, la discussion a inclus un représentant de PhRMA MEA, qui a souligné comment le secteur privé mène la campagne "Unissons nos voix et agissons" dans la lutte contre le cancer dans la région. Le groupe de travail sur l'oncologie et le groupe de travail sur l'engagement des patients de PhRMA MEA ont été créés pour collaborer avec des partenaires du monde entier.

Abigail Amit, directeur de l'engagement des patients et de l'innovation - Europe de l'Est, Moyen-Orient et Afrique - Merck Sharp & Dohme GmbH et responsable de l'engagement des patients PhRMA MEA, a décrit ce que les différents groupes de lutte contre le cancer de la région doivent faire pour réussir en 2023. Le webinaire s'est terminé par une séance de questions-réponses avec le public, a conclu le communiqué.