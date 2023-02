Congo-Kinshasa: Identification et enrôlement des électeurs, Denis Kadima - "Nous tendons vers la fin de l'exercice dans l'aire opérationnelle 1 et sommes optimistes"

Le Président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), en séjour dans les provinces du Kwilu et Kwango, a pris la température de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en visitant quelques centres du territoire de Masimanimba avant ceux de Kenge.

Comme à l'étape précédente à Kikwit, le numéro un de la Centrale électorale, accompagné notamment du membre de la plénière Fabien BOKO ainsi que du Secrétaire Exécutif Provincial, Jean Robert MUYENSE, est allé présenter ses civilités à l'administrateur du territoire de Masimanimba, Emery KANGUMA HIOKA.

L'opération dans l'aire opérationnelle 1 dont fait partie le Kwilu, tire vers sa fin, dans une dizaine de jours. Au regard de l'évolution, le Président de la CENI s'est déclaré optimiste quant à son issue.

" J'ai été rassuré par l'Administrateur du territoire qui nous a confirmé que la sécurité est de mise sur l'ensemble de sa juridiction de Masimanimba. Sur le plan de l'enrôlement des électeurs, au regard de quelques centres que nous avons visités, d'une manière générale, tout se passe pour le mieux. A notre passage, ici et là, nous avons constaté que dans les files d'attente il n'y a plus grand monde. Le nombre de personnes non encore inscrites diminue sensiblement. Là où il y a de petites difficultés, nous donnons des orientations afin que le service s'améliore. L'exercice tend vers son terme et nous sommes optimistes ", a confié Denis KADIMA KAZADI.

Au cours de la séance de travail qu'il a eue avec le personnel de l'antenne locale de la Centrale électorale ainsi que les agents temporaires, il a donné une somme d'orientations, en vue d'améliorer l'efficacité du travail qui est attendu d'eux.

Relevant que " nous sommes dans la phase de consolidation et de conclusion. A l'heure qu'il est, nous effectuons une course contre la montre et si nous nous complaisons à prolonger à nouveau la date de clôture de cette opération, nous courons le risque de ne pas tenir notre pari ".

Il a encouragé l'usage du Prerap (Pré-inscription), une application conçue par la Centrale électorale pour faciliter l'inscription au fichier électoral, facile à télécharger via un smartphone ou une tablette.

" Il vous est recommandé de vulgariser au maximum cette pratique de pré-inscription qui présente des avantages entre autres de gain de temps et prenant en compte plusieurs requérants depuis leurs domiciles ", a-t-il martelé.

Non sans avoir insisté sur la transmission au quotidien des données collectées à la Centrale via un serveur au niveau de l'antenne territoriale à travers le réseau VSAT, propre à la CENI.

Les différentes préoccupations soulevées avaient essentiellement trait au matériel dont certains nécessitaient une intervention rapide, un technicien, faisant partie de la délégation venue du siège, a apporté l'éclairage nécessaire pour l'amélioration des tâches.